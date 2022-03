Biřička, nebo jak říkají místní „Moťák“, je prvorepubliková výletní restaurace jen 200 metrů od stejnojmenného přírodního koupaliště na hranici města a přilehlých lesů. Petici podepsala i Květuše Hušková. Narodila se naproti restauraci v rodinném domku, který postavil její dědeček: „Milujeme tu hospodu a bude nám chybět. Je to centrum zdejšího společenského dění. Bytový dům se sem svými parametry nehodí, nezapadá do okolní zástavby,“ rozčiluje se starší žena.

Dvě restaurce vedle sebe se neuživí

Investorem celého podniku je majitel restaurace Pavel Rejchrt: „Nedává smysl, aby v lokalitě jako je Nový Hradec Králové byly 200 metrů od sebe dvě hospody. Prostě proto, protože se neuživí,“ naráží rodilý Hradečák na blízkou restauraci na břehu přírodního koupaliště. Na restauraci prý prodělává a proto se rozhodl využít atraktivní pozemek na stavbu bytového domu. „Nechal jsem si doporučit jednoho z nejlepších hradeckých architektů Jaromíra Chmelíka a nechal jsme ho nakreslit nádherný bytový dům. A zadání bylo, aby splnil veškeré normy, které jsou v Hradci předepsané. A k tomu došlo,“ konstatuje suše muž, kterého živí developing.

S kvalitou návrhu souhlasí i jeho hlavní odpůrce. „Projekt je to krásný, ten dům je promyšlený, ale nepatří do této lokality,“ myslí si Petr Horák. Podle něj projekt využívá maximum toho, co mu současné předpisy dovolují: „Pozemek bude zastavěný tak, že zbydou jenom cesty, na kterých je věcné břemeno od sousedů,“ říká Petr Horák. Na to Pavel Rejchrt namítá: „Říkám to každému petentovi. Řekněte, co jsem porušil, co porušil architekt a budeme to řešit. Jsem ochotný se s nimi kdykoliv potkat.“

Petiční archy předali odpůrci projektu na začátku týdne hradeckému zastupitelstvu. „Chtěli bychom, aby město restauraci odkoupilo a nabídlo panu Rejchrtovi jiný pozemek,“ říká za odpůrce Petr Horák. To se zdá investorovi absurdní: „Proč by někdo měl z veřejných prostředků utrácet peníze kvůli tomu, že někdo hlasitě křičí? Logiku by to mělo třeba u památky, ale tady ne,“ dodává Pavel Rejchrt.