Biskupská knihovna si připomněla 17. listopad

Hradec Králové - Ve čtvrtek 16. listopadu se v hradecké Biskupské knihovně uskutečnila vzpomínková akce na listopadové události roku 1989.

Návštěvníci si mohli prohlédnout výstavu fotografií, knih a dobových dokumentů a také podebatovat se vzácnými návštěvníky. Přijeli zajímaví hosté: František Lízna, Josef Kordík, Milan Beran a Václav Vacek, kteří vyprávěli o svých mnohdy velmi trpkých životních zkušenostech s komunistickým režimem.

Jezuita František Lízna byl za své morálně pevné postoje vězněn celkem pětkrát, navíc nedostal takzvaný státní souhlas s výkonem kněžského povolání. Ve společnosti je dobře znám i jako autor knih, které napsal o svých poutích, například do Santiaga de Compostela. Již drahně let je farářem ve Vyšehorkách. Ušlechtilý a mírný Josef Kordík kdysi při čtení knížky v parku dostal pokyn shůry „Budeš farářem!“ Od té doby byla jeho životní dráha jasná. Stejně jako pater Lízna podepsal Chartu 77 a byl následně pronásledován, což ho ale nijak neodradilo od pomoci těm nejpotřebnějším. Po revoluci pracoval jako vězeňský kaplan ve Valdicích a dodnes je farářem v Železnici. Letohradský farář Václav Vacek pochází z rodiny, která zažila pronásledování od nacistického i komunistického režimu. Byl členem podzemní církve a do dnešních dob je člověkem pevných a jasných názorů, mnohdy nepohodlných ve vyšších patrech církevního establishmentu. Veřejnost jej zná také jako podporovatele slovenského arcibiskupa Roberta Bezáka. Člověk jemných způsobů a mravů Milan Beran za normalizace přijal tajné svěcení řeckokatolického ritu, byl totiž již ženat. V podzemní církvi spolupracoval s Fridolínem Zahradníkem a za svou činnost byl několik let vězněn. Dnes jako kněz pouze vypomáhá, odmítl totiž nechat se znovu vysvětit. Na tajná svěcení totiž církev po roce 1989 pohlížela s podezřením a vyžadovala druhé, tzv. podmíněné svěcení.

„Všichni čtyři hosté vyprávěli poutavě o dobách minulých i o současných problémech katolické církve. Právě proto, že jsou pevně ukotveni ve své víře, nezříkají se kritiky nedostatků a nešvarů katolické církve,“ uvedla historička , evangelička a zároveň pracovnice Biskupské knihovny Martina Opršalová Dašková s tím, že čtvrteční hosté ji osobně přesvědčili o tom, že katolická církev má naději do budoucna. „S takovými lidmi zcela jistě,“ dodala Dašková. (pn, mod)