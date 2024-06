Scéna z bitvy u Hradce Králové připomene osudy slavného generála

Od klíčové bitvy prusko-rakouské války v roce 1866, která se uskutečnila nedaleko Hradce Králové, uplyne letos 158 let. Byla to největší bitva českých dějin a důležitou událost i letos připomenou velkolepé oslavy. Ty se uskuteční o víkendu od 28. do 29. června.

Z oslavy bitvy u Hradce Králové 1866 | Video: Zdenka Gelnarová