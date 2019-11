Proti zavírání poštovních poboček v obcích se důrazně postavil hejtman Jiří Štěpán. K jednání vyzval generálního ředitele České pošty Romana Knapa. K setkání má dojít během listopadu na půdě kraje. Hejtman bude chtít šéfa státního podniku vzít přímo do terénu na pobočky ve vesnicích. Česká pošta má v České republice dohromady 3200 poboček a třicet tisíc zaměstnanců.

Poštovní samoobsluha bez personálu. Česká pošta má propustit 7 tisíc lidí a zavést 1300 samoobslužných poboček, kde si zákazníci sami vyřídí své poštovní a finanční záležitosti. | Foto: archiv Deníku

Přejděte na systém Pošta Partner, nebo vám zrušíme poštu. Takovému tlaku čelí v posledních letech řada obcí. Státní moloch, který se loni propadl do čtvrtmiliardové ztráty, se snaží převést provoz a náklady poboček na obecní úřady či soukromníky. V Královéhradeckém kraji se tímto způsobem zbavil padesáti pošt. V letošním roce to zažily tři pobočky, všechny na Náchodsku. Do systému Partner přešly v Novém Městě nad Metují Krčíně, Bystrém a Hořičkách. Je to prakticky jediná možnost, jak udržet v obcích a městech poštovní služby.