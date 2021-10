"Chtěli bychom se určitě pohybovat kolem dvaceti procent, to by bylo ideální," říká čtyřka na kandidátce za Královéhradecký kraj koalice Pirátů a Starostů Filip Jiroušek učitel na gymnáziu..

"Ale primárním úspěchem by bylo svržení dosavadní vlády, to znamená, že by naše koalice Piráti a Starostové dala většinu s koalicí Spolu. Podle těchto trendů to vypadá, že by se to podařilo dosáhnout. Jsem zatím spokojený a věřím, tomu," svěřuje se.

V místě volebního štábu nechybí ani náměstci hejtmana Pavel Bulíček či Arnošt Štěpánek a další. "Jo," ozývá se osamocený výkřik doprovázený potleskem jako reakce na průběžné dosažení vysněné 101 ve sněmovně.

S přibývajícími desetinami procent pro Piráty a Starosty i Spolu se napětí postupně uvolňuje, zlepšuje se nálada a chuť na něco dobrého. Třeba na olomoucké syrečky, nakládané hermelíny či řízky s kyselou okurkou. Nechybí ani pivko.

Dojde i na šampaňské? "Já řídím, takže budu zapíjet maximálně čajem nebo coca-colou, " říká s úsměvem Filip Jiroušek.

O možné spolupráci měli Piráti jasno už před volbami. "Deklarovai jsme, že ANO, Komunisté a SPD jsou mimo hru a teď to vypadá, že by se do sněmovny dostaly jen čtyři strany. Připadá tak v úvahu pouze jedna varianta koalice se SPOLU," dodává Filip Jiroušek.

V Královéhradeckém kraji bylo o půl sedmé večer sečteno téměř sto procent hlasů s výsledkem 28,52 procent pro SPOLU, s 27,03 procenty hlasů pro ANO 2011 a třetí pozice patřila právě Pirátům a Starostům s 15,11 procenty. Lídrem posledně jmenované kandidátky byl poslanec a podnikatel Martin Jiránek z Trutnova, "dvojkou" Josef Cogan, starosta Nové Paky, "trojkou" Michal Čepelka, kreativec a grafik z Broumova