/FOTO, VIDEO/ „Pět, čtyři, tři, dva, jedna,“ a dav stovek prvních nedočkavců s úderem poledne doslova vtrhnul do festivalového parku na královéhradeckém letišti. Letos čekají pořadatelé Rock for People až 40 tisíc návštěvníků.

Brány hradeckého rokáče RfP otevřeny | Video: Jiří Fremuth

A u některých je hned jasné, co je na do Hradce na čtyřdenní svátek rockerů přilákalo. Třeba u mladíka s maskou typickou pro americkou metalovou legendu Slipknot. Právě tahle kapela je vrcholem dnešního programu. v pátek následuje raper Machine Gun Kelly, v sobotu The 1975 a vrcholem rekordního podniku s rozpočtem 200 milionů korun jsou v neděli večer angličtí Muse.

Tradiční zahájení čtyřdenního maratónu 130 koncertů a 50 představení provázejí dopravní zácpy kolem letiště. Kilometrová kolona stála od centra na ulici Jana Černého až k letišti a lepší to nebylo ani z druhé strany od Předměřic nad Labem.

Do startu Rock for People zbývají hodiny. Kapela Muse si vyžádala extra pódium

Policie radí třeba jednodenním návštěvníkům využít odstavné parkoviště na ulici Akademika Bedrny. „Na zajištění hladkého průběhu se proto tradičně budou podílet policisté z řad dopravní, pořádkové i kriminální služby. Hlídky dopravní policie, které se hlavně zaměří na případné požívání alkoholu a jiných návykových látek u řidičů,“ varovala mluvčí hradeckých policistů Iva Kormošová.

Už od středy pak pendluje mezi areálem a dopravním terminálem bezplatná autobusová linka.