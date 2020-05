Březhrad se dočká nového sportovního zázemí

K rozvoji sportu v lokalitě Březhrad by měla pomoci nová hřiště. V první etapě budou vybudovány tři sportovní lokality pro tenis, volejbal a fotbal za 2,5 milionu korun bez DPH. Stavební práce by měly začít během června, na začátku nového školního roku by hřiště mohla být otevřena veřejnosti.

Ilustrační foto - školní hřiště | Foto: Petra Baštýřová