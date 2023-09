Manželé Brožovi vedli obchod od počátku 90. let. „Jsme tady už 32 roků. Chceme si odpočinout, už jsme staří, tak si myslím, že už máme věk na to, abychom si oddechli,“ vysvětluje spolumajitelka samoobsluhy Dagmar Brožová.

V třítisícovém městečku jsou Potraviny U Brožů jedinou samoobsluhou. Hned v sousedství je ale několik malých večerek. „Nakupuje se tady mizerně. Žádná drogerka, galanterie. Jde o to, co tady bude. Bylo tady dobré řeznictví, uvidíme,“ odchází od obchodu v centru Smiřic paní Hana. „Na větší nákupy jezdíme do Hradce Králové, nebo do Jaroměře, ale třeba pro důchodce to bude problém,“ myslí si žena středního věku.

„U Brožů jsme byli zvyklí na dobré maso, koupilo se tady vše, co bylo potřeba. Nevíme, jak to bude vypadat, necháme se překvapit, ale zatím jsme dost skeptičtí,“ krčí rameny seniorka Zdena, která si na kole odváží z oblíbené samoobsluhy nákup. „Čtrnáctidenní pauza bude pro nás starší lidi krutá,“ předpovídá.

Její slova potvrzuje leták na dveřích prodejny, který zákazníky na změny upozorňuje. Nepřehlédnutelné jsou i nápisy: „Probíhá výprodej, sleva až 80 %.“

COOP se otevře snad 11. října

Obchod se znovu otevře s největší pravděpodobností 11. října. „Každopádně zachováme otevírací dobu, pokud by se měnila, tak bychom ji naopak ještě rozšířili,“ slibuje Tomáš Pokorný, obchodní ředitel družstva Konzum Ústí nad Orlicí, která je součástí sítě prodejen COOP.

„Většinu sortimentu zachováme, nechystáme revoluci, ale připravujeme i několik novinek. Nabídneme třeba vlastní značky COOPu, které budou cenově výhodnější než stávající obdobné produkty, a rozšíříme nabídku akčního zboží. Chceme také nabídnout víc regionálních dodavatelů z regionu pod Orlickými horami. Chystáme třeba ochutnávky, aby se lidé s novinkami mohli seznámit,“ dodává Tomáš Pokorný.

Restaurace, penzion a bazén. Pivovar ve Smiřicích má projít velkou proměnou

Ten také upozorňuje, že manželé Brožovi si pečlivě vybírali, kdo po nich obchod převezme. Chtěli českého, lokálního obchodníka.

Dcera majitelů, Kateřina Brožová, potvrzuje, že Konzum s Brožovými složení sortimentu konzultoval. „Z našich zkušeností si zjišťovali, co se tady prodává a co ne. Některé dodavatele přiberou a něco naopak vyřadí, protože třeba ani nám to tady nešlo. Asi využijí naše zkušenosti,“ myslí si mladá žena.

Penny má zatím jen mlhavé plány

Smiřický starosta Luboš Tuzar chápe, že poté, co se obchodu pan Brož desítky let věnoval, nyní končí. „A s tím dvoutýdenním přerušením provozu se musí lidé vyrovnat,“ konstatuje.

Ve městě se občas objevují informace o tom, že se do Smiřic chystá řetězec Penny. Co na to starosta? „Penny by tady měl mít v průmyslové zóně velký distribuční sklad, ale o prodejně nic nevím,“ krčí rameny.

Řetězec, ale zatím žádný konkrétní plán nemá. „Smiřice jsou jedním z míst, kde bychom do budoucna rádi posílili naši síť. V současné době je vše ale pouze ve fázi plánování a příprav,“ uvedl na dotaz Hradeckého deníku mluvčí společnosti Penny Market Tomáš Kubík.