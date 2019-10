Umělé kluziště pro veřejnost, jehož výstavbu u ZŠ Štefánikova prosazovala bývalé vedení města, nevznikne. S projektem sice původně počítala i současná koalice, nakonec od něj ale ustoupila. Krajské město má tak stále k dispozici pouze dvě ledové plochy.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Hokejový boom, který nastal v Hradci Králové po příchodu extraligového týmu v roce 2013, brzdí nedostatek míst, kde by si mohli amatérští hokejisté zahrát. Téměř stotisícové krajské město má pouze dvě ledové plochy. Vzhledem k vytížení obou hradeckých hal, které využívají nejen hokejisté místního klubu, ale také krasobruslaři nebo veřejnost pro bruslení, míří Hradečáci za ledem často do okolních obcí. V roce 2017 proto přišel tehdejší náměstek primátora Jindřich Vedlich s myšlenkou vybudování třetí ledové plochy ve městě. „Musím s politováním souhlasit, že dvě ledové plochy, které by sloužily nejenom sportovcům, ale i široké veřejnosti, jsou opravdu málo,“ řekl tehdy Deníku Vedlich s tím, že vyrůst by měla na pozemcích Základní školy Štefánikova, kde by měla sloužit jak žákům školy, tak i veřejnosti. Jenže zatímco třeba v sousedních Pardubicích před rokem třetí ledová plocha ve městě opravdu vznikla, v Hradci Králové se bruslaři nedočkali. A nyní je jasné, že minimálně nějakou dobu se ani nedočkají. "Na jaře bylo vypsáno výběrové řízení na projektovou dokumentaci na umělé kluziště a víceúčelové hřiště v areálu ZŠ Štefánikova, ale do výběrového řízení nebyla podána žádná nabídka," řekl nyní Deníku investiční náměstek primátora Jiří Bláha (ODS) s tím, že výběrové řízení proto muselo být zrušeno. "Vedení města nakonec od projektu ustoupilo," dodal Bláha.