Architekti nyní ve škole ladí interiéry a plánují vnější design budovy. Místo dosavadního bílo-šedého exteriéru by škola měla být pestřejší a barevnější. „Své podněty a návrhy dávali i žáci školy a jejich rodiče, neboť nás zajímalo, jak by právě oni chtěli, aby jejich škola vypadala. Právě pestrost a barevnost byla nejčastějším přáním dětí i rodičů,“ uvedl ředitel Sion škol Denis Doksanský.

Vzdělávací společnost Sion za stavbu vynaložila přes 60 milionů korun, doposud se tak jedná o největší hradeckou školní investici v tomto roce. Škola byla dříve ve vlastnictví města, kvůli jejímu špatnému technickému stavu už do ní nechtělo dále investovat a poskytlo ji soukromým subjektům. Budovu pak před 13 lety odkoupil Sion. V loňském roce zastupitelé několik měsíců rozhodovali o tom, zda město převezme budovu zpět do svého vlastnictví. Radnice mohla využít svého předkupního práva na základě faktu, že Sion formálně převáděl budovu mezi dvěma svými spolky. Nakonec ale zastupitelé o převzetí budovy do majetku města nerozhodli a Sion tak začal s rozsáhlou rekonstrukcí.