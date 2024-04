Těhotné ženy v hradecké nemocnici mají nově jídlo k dispozici 24 hodin denně. Fakultní nemocnice Hradec Králové na oddělení gynekologie a těhotných zavedla bufetové stravování, které už dříve nabízela na oddělení žen po porodu.

Ilustrační foto. | Foto: shutterstock.com

Porodnická a gynekologická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK) rozšířila možností stravování žen po dobu hospitalizace. Klinika nově nabízí bufetové stravování nejen na oddělení žen po porodu, ale také na oddělení gynekologie a těhotných.

„Od dubna 2023 jsme zavedli bufetové stravování na oddělení žen po porodu, s ohledem na velmi pozitivní reakce pacientek jsme se rozhodli tuto nabídku rozšířit na dalším z oddělení, na kterém jsou hospitalizované matky před porodem a v některých případech i po porodu,“ uvedl přednosta Porodnické a gynekologické kliniky FN HK Pavel Kopecký.

Bufet je přímo na oddělení, které má kapacitu 25 lůžek. Ženy mají k dispozici pečivo, cereálie, instantní kaše či různé mléčné a masné výrobky. Hospitalizované ženy na oddělení gynekologie a těhotných si tak jídlo mohou dát kdykoliv, mají k němu přístup 24 hodin denně. Jedná se o doplněk k plnému standardnímu stravovacímu režimu.

FN HK zavedla bufetové stravování na oddělení žen po porodu v dubnu 2023. Novinka podle nemocnice vyvolala pozitivní reakce maminek po porodu. „Byla jsem na oddělení na konci dubna, jsem moc ráda, že jsem to stihla. Bylo to moc fajn, najíst se, když jsem potřebovala a mít na výběr. Mám i díky tomu na hradeckou porodnici pěkné vzpomínky. Škoda jen, že to nebylo i před čtyřmi lety,“ napsala jedna z maminek na sociální sítě.

S využitím tiskové zprávy

