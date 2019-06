Již po čtyřiadvacáté se novobydžovské náměstí zaplnilo veterány, aby uctilo památku legendární československé závodnice Elišky Junkové.

Novobydžovský čtverec. | Foto: Deník/ Petr Vaňous

Letos tomu je právě 90 let, kdy rok po ukončení své závodní kariéry vyjela Eliška Junková na šest tisíc kilometrů dlouhou propagační cestu pro Ettore Buggatiho po Indii. „Jela z Kalkaty přes Dillí a Péšávar zpět do Dillí a pak do Bombaje. A vůz ani Ettore Buggatiho rozhodně nešetřila. Například jí vadilo tvrdé pérování či uzavřená kabina, ve které bylo velké vedro,“ zavzpomínal na startu závodu Novobydžovský čtverec - memoriál Elišky Junkové, syn slavné československé závodnice Vladimír Junek.