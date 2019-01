Nový Bydžov – Některá opatření ve městě začnou uplatňovat letos, v dalších pokračují z minulého roku

Páteční odpoledne v prázdných bydžovských hernách. Provozovatelé sice radost nemají, ale situace svědčí o účiném opatření radnice. | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Ve městě se stále opakují stejné problémy – zvýšená trestná činnost, přepadání a fyzická napádáníze strany romské menšiny. Proto radnice nově zřídila e–mailovou schránku linkaproporadek@novybydzov.cz. V budoucnu uvažují, že ji doplní telefonní linkou. Uvedla to včera vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Novém Bydžově Daniela Lusková. „Lidem zaručujeme anonymitu. Zatím mají dvě varianty. E–mailovou adresu, kdy mohou informace o podezřelých skupinkách, osobách a situacích, třeba i s fotografiemi, posílat na tento e–mail. Nebo stejné informace mohou v obálce dát do schránky v budově B městského úřadu,“ řekla Lusková.



V uplynulých dnech totiž došlo k dalším dvěma přepadením. „Je to poslední krok. Lidé tímto způsobem mohou informovat městské strážníky a policii o problémech s bezpečností ve městě,“ doplnil starosta Nového Bydžova Pavel Louda. Podle něj město e–mailovou schránku, založilo poté, co se mezi svátky objevily v Novém Bydžově další případy okradení a napadení. „Lidé se tady normálně bojí,“ dodal Louda.



Nejsou to jediná opatření v Novém Bydžově. „Chceme využít projekty prevence kriminality, který je z devadesáti procent financovaný z prostředků ministerstva vnitra,“ dodala Lusková. Zcela nově tak například chtějí využít služeb domovníka ve dvou vytipovaných městských bytových domech, kde jsou většinou v nájmu Romové a mají tu potíže s nepořádkem. „Nechceme tu zavést žádnou kuratelu. Věříme, že nalezneme šikovného člověka, který dohlédne na pořádek v domech, ale i jejich okolí a bude nájemníky motivovat k pořádku,“ uvedla Lusková.



Jak upozornila, radnice stejně jako v minulosti bude pokračovat v projektech, které již v minulosti využila. Jedná se například o setkání se záškoláky a dětmi s výchovnými problémy, práce s problémovými třídními kolektivy. Patří mezi to vzdělávání ve finanční gramotnosti.



„Budeme jako v minulosti pokračovat v namátkových kontrolách v hernách, aby se omezilo gamblerství a následné finanční problémy těchto rodin. Právě tyto kontroly se nám osvědčily,“ uvedla Lusková.

DRAHOMÍRA POVAŽANOVÁ, ČTK