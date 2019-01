Nový Bydžov - Gymnázium a „voška" v Novém Bydžově by si mohly oddechnout. Kraj je zatím nesloučí. Jenže problém se pouze odsouvá na později.

Jaroslav Šedivý, ředitel Gymnázia Nový Bydžov. | Foto: ČTK

Slučování středních škol se odkládá. Alespoň prozatím. Ani jeden z devíti návrhů, mezi nimi i ten na sjednocení gymnázia a vyšší a střední odborné školy v Novém Bydžově, neprošel většinovým hlasováním na úterní radě kraje. „Narazili jsme na odpor starostů, ředitelů škol i podnikatelů," přiznal radní Josef Dvořák zodpovědný za oblast investic. Podle něho byl vypracovaný návrh na optimalizaci školství v kraji nedostatečný a tak se v přípravě materiálů bude dále pokračovat.

Sloučení odloženo. Minimálně o rok

Kraj nyní hodlá zatlačit na školy, aby zapracovaly na své hospodářské činnosti a našly si jiné formy přivýdělku. Zároveň by měly přehodnotit počty učitelů. Zhruba za rok by se pak dalo o nějaké formě slučování hovořit znovu. Podle radní pro oblast školství Táni Šormové je jedním z možných kroků vytvoření víceoborových tříd, které by alespoň částečně problém řešily.

„Mohl bych se radovat, protože budu mít relativně klid, ale je to víceméně nezodpovědné odkládání problému. Pokud si ale krajští radní myslí, že je to rozumné, tak to akceptuji," komentoval rozhodnutí starosta Nového Bydžova Pavel Louda. Ten už dříve avizoval, že je třeba hledat řešení, protože se školy dostaly do červených čísel a gymnázium přestává být výběrové.

„Nevítám sloučení, jsou to školy s dlouholetou tradicí, kterou bych rád zachoval. Ale jestli mám vytvořit včas předpoklady, aby ty školy nezanikly, tak musím něco udělat. Sloučení není samospasitelné, ale vytváří přechodový můstek pro to, aby se školy vyprofilovaly, našlo se řešení a získali se noví studenti," kritizuje postup kraje Pavel Louda a dodává, že nemalou mírou o budoucnosti bydžovských škol rozhodoval politický populismus.

Sloučení obou škol nebyl nejlepší nápad ani podle jejich ředitelů. Už dříve oba připustili, že nejlepší by bylo zachovat instituce samostatné, nicméně rozhodnutí kraje budou akceptovat.

Petici podepsalo 800 signatářů

Proti sloučení škol se postavilo také zhruba 800 signatářů petice. Ta bude i přes výsledek krajské rady předána hejtmanovi. „Petice stále běží, určitě ji odešleme. Situace škol není úplně pozitivní, sloučení by ji ale nevyřešilo a spíše by přineslo další potíže," myslí si iniciátor podpisové akce Jan Kohout. Podle něho by se spíš měla hledat cesta, jak motivovat studenty a řešit problém financování škol, než je hned slučovat.