Čápi hnízdili na chlumeckém komínu víc než čtyři desítky let. Jenže loni 12. září areál bývalého Dřevotvaru vyhořel. Vzplály tři opouštěné budovy a 15 hasičských jednotek plameny zkrotilo až po čtyřhodinovém boji s živlem. „Už jsme slavili, že se požár dál nerozšířil a najedenou v půl deváté večer hnízdo vzplálo,“ vzpomíná Zdeněk Solar. V Chlumci žije od roku 1981. V době požáru už naštěstí ptačí pár odletěl na jih. „Léta jsem čápy sledoval. Kdy přiletěli, kdy měli mladé, tak mi to bylo strašně líto, že jsem i jako starý chlap uronil slzu,“ přiznává prošedivělý muž. Ještě večer po požáru se rozhodl, že se hnízdo musí do jara vrátit na své místo. Do sbírky se postupně zapojila místní základní škola, radnice, podnikatelé a chlumečtí občané.