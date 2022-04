Pracovníci Bílé věže pořádají v sobotu 30. dubna od 10 hodin čarodějnický den.

Ilustrační foto | Foto: Lucie Žippaiová

Na královéhradecké dominantě a v blízkém okolí se to bude hemžit malými i velkými „dívkami na koštěti“. Návštěvníci akce si budou moci vybrat z pestrého programu. V 10.00 hodin odstartuje Putování s čarodějnicí pro nejmenší, od 11.00 do 16.00 hodin děti potěší hrátky před věží a Polednice ve věži bude kouzlit od 14.00 do 15.30 hodin. Další informace naleznete na stránkách Bílé věže www.bilavez.cz.