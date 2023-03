Že poměrně frekventovaná silnice mezi Hradcem Králové a Skaličkou může být i životu nebezpečná, se už přesvědčil nejeden řidič. Ostatně potvrzují to i pomníčky podél ní. I proto, když se v prosinci roku 2019 otevřela cyklostezka z Ruseku podél silnice směrem k Pileticím a k hradecké části Pouchov, uvítali to všichni. Cyklisté získali jistotu, že se v tomto úseku s autem nepotkají a ulevilo se i motoristům. Jenže i cyklostezka samotná může být někdy nebezpečná.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová

"No, někdy je to spíš na gumáky a pláštěnku, aby se člověk nezmáchal. A to jsem ještě rád, když to nenamrzne," stýská si Radek z nedaleké vesnice, který cyklostezku využívá poměrně často při cestách do práce.

Stačí totiž, aby trochu více zapršelo nebo odtál sníh, a část cyklostezky končí pod vodou. Když pak klesnou teploty, mění se ve skluzavku. A jezdí tudy nejen cyklisté, využívají ji také pěší, kteří sem vyrážejí na procházky například s kočárky nebo se psy.

Město o problému ví a hodlá zjednat nápravu.

"Problém s cyklostezkou město řeší v rámci záruky stavby, ale v tomto případě je věc komplikovaná tím, že zhotovitel (firma Matex) je v konkurzu. Město jedná se správcem konkurzní podstaty ohledně možnosti dílo opravit jiným dodavatelem na náklady původního zhotovitele," vysvětluje, v čem tkví potíže, mluvčí hradecké radnice Kateřina Rohlíčková.