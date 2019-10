Nadjezd přes železniční trať v Koutníkově ulici je ve velmi špatném stavu. Takovou informaci získalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) poté, co na něm provedlo opakované zatěžkávací zkoušky. „Podrobnou diagnostikou jsme zjistili, že se stav mostu postupně zhoršuje. Má skryté statické závady, které nejsou na první pohled zřejmé. V sedmibodové stupnici hodnocení stavu mostů byl ohodnocen číslem šest, je tedy ve velmi špatném stavu,“ řekl Deníku Miloš Macháček z ŘSD.

V současné době se po frekventovaném nadjezdu poblíž hradeckého nádraží jezdí ve třech pruzích. To však nyní vzhledem k jeho stavu znamená neúnosnou zátěž. ŘSD se proto rozhodlo pruhy omezit na dva. Zachován tedy zůstane jeden pruh v každém směru.

Že je stav nadjezdu opravdu kritický, dokazuje i rychlost, s jakou ŘSD jedná. Ve směru do Hradce Králové, kde se doposud jezdilo dvěma pruhy, bude levý pruh uzavřen již od pondělí 14. října. Částečnou uzavírku už schválil krajský úřad.

Příjezd do Hradce Králové ve směru od Jičína či Jaroměře bude pro řidiče dost možná noční můrou několik následujících let. V místě, kde je zřejmě největší provoz v celém krajském městě, se tvoří ve špičce fronty už nyní. Částečná uzavírka situaci ještě výrazně zkomplikuje. A to na dlouho. Krajský úřad prozatím povolil částečnou uzavírku do konce roku 2023.

Další most hned vedle?

Je však možné, že ani čtyři roky stačit nebudou. Už loni ŘSD zpracovalo studii proveditelnosti náhrady současného nadjezdu. Ten je totiž v takovém stavu, že je prakticky neopravitelný. Pokud by však nadjezd nefungoval nějaký čas vůbec, doprava ve městě by jednoduše zkolabovala, protože adekvátní objízdné trasy neexistují. ŘSD proto pracuje s variantou, že vedle stávajícího mostu postaví další a na něj přesune dopravu. Starý most pak zdemoluje a na jeho místě postaví ještě jeden.

Nadjezd u nádraží je na hlavním dopravním tahu na severovýchodním výjezdu z města. Kromě osobních aut, kamionů a dálkových autobusů po něm jezdí i dvě linky městské hromadné dopravy. Čísla 10 a 15.

Dva nové mosty by měly celkem nabídnout dva pruhy v obou směrech, což by mohlo řidičům jedoucím z města dokonce ulevit. Jenže až za mnoho let. „V současné době se pracuje na projektovém úkolu a následně přijde na řadu dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, výběr zhotovitele a pak můžeme začít stavět,“ řekl Deníku Macháček. Ke stavbě je ještě daleko a i ta bude trvat minimálně dva roky.

Na Tesle bude hotovo v neděli

Zatímco jedno dopravní omezení v Hradci Králové v pondělí začne, druhé by mělo o den dříve skončit. Částečná uzavírka křižovatky Tesla, kde silničáři pracují na opravě živičného krytu, má skončit v neděli 13. října.

U Tesly pracovali silničáři už letos v létě, kdy opravovali silnici I/11 směrem na Třebechovice. Práce trvaly něco přes dva měsíce a pro řidiče znamenaly v okolí křižovatky často velké zdržení.

Podobné problémy přinesla v odpolední špičce i současná částečná uzavírka. Ta naštěstí nebude trvat tak dlouho.