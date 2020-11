O nápadu zavést ve městě systém rezidenčního parkování hovořila náměstkyně pro správu majetku pro Deník už na konci února. „Moje vize je taková, že každý byt bude mít nárok na jedno parkovací místo. Bude za to muset něco málo zaplatit, ale místo bude mít garantované. Pokud se ale rozhodne mít pět aut, ty další čtyři si bude muset dát někam dál,“ vysvětlila tehdy svůj návrh Pourová.

I přes rozpačité reakce některých politiků v čele s primátorem Alexandrem Hrabálkem (ODS) se Pourová myšlenky nevzdala a prezentovala ji v dopravní komisi. „Její členové mi potvrdili, že je to jediná možnost řešení parkování ve městě a přivítali by to. Slíbila jsem, že svolám jednání napříč stranami, které jsou v zastupitelstvu, a budu zjišťovat, zda by ta myšlenka měla podporu,“ říká nyní náměstkyně.

Parkovací místo chce Pourová garantovat lidem, kteří mají v Hradci trvalé bydliště. Město se podle ní nemůže starat o lidi, na které nedostává od státu žádný příspěvek. Ona i další politici se shodují na tom, že radnice nesmí opakovat chybu z roku 2007, kdy svěřila vybírání parkovacích poplatků v centru města na 30 let společnosti ISP. Pourová ujišťuje, že parkovné na sídlištích by si město vybíralo samo.

Zpoplatnění parkování je citlivá věc, která rozděluje nejen politiky, ale i veřejnost. Ne všichni jsou proti. Tedy za předpokladu, že poplatek bude víceméně symbolický. „Zpoplatnění parkování je sice nepopulární ale funguje. Například v Labské jedna. Já bych klidně to kilo měsíčně dal,“ napsal například Stanislav Prokeš. Další lidé zase poukazují na fakt, že přeplněná sídliště jsou důsledkem nečinnosti města. „Za tohle nemůžou řidiči. Město na parkovací místa úplně kašle. Je jich málo a všude se platí,“ stěžovala si Zdeňka Seidlová Malíková.

Že je ve městě nedostatek parkovacích míst, přiznává i Pourová. „Město sice nemá povinnost zřídit každému tolik parkovacích míst, kolik on si představuje, ale uvědomujeme si, že v některých lokalitách je těch míst opravdu málo. Osobně bych chtěla jít tou cestou, aby vznikaly i na sídlištích parkovací domy,“ říká Pourová. Jenže to už je otázka mnohamilionových investic.

Podle primátora Pourová pracuje na uceleném materiálu k rezidenčnímu parkování. Až poté, co se s ním seznámí, se prý bude moct blíže vyjádřit. Souhlasí s tím, že by se s ním měli seznámit i všechny zastupitelské kluby. „Protože tak závažné opatření směřující k případné regulaci parkování musí být rozhodně konsenzuální,“ vysvětluje Hrabálek.

Vzhledem k nejisté politické situaci na radnici je otázkou, zda Pourová materiál vůbec dokončí. Koaliční ZPHZ totiž požaduje její výměnu a v současné době to vypadá, že před rozpadem je celá městská vláda.