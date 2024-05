Obuv, parfémy, šperky a další zboží, které se nápadně podobalo světově známým značkám, zabavili celníci v obchodě v Novém Bydžově. Pokud soud potvrdí, že jde o padělky, pachateli hrozí pokuta až 10 milionů korun.

Královéhradečtí celníci v minulých dnech zabavili více než dvě stovky výrobků v Novém Bydžově. | Foto: Celní úřad pro KHK

Královéhradečtí celníci v minulých dnech zabavili více než dvě stovky výrobků v Novém Bydžově. Na základě vlastního monitoringu vytipovali ke kontrole jeden z tamějších kamenných obchodů.

Celiníci měli podezření, že prodejce porušuje práva duševního vlastnictví. Některé zboží se totiž nápadně podobalo světově známým značkám, jako jsou Cartier či Louis Vuitton.

„Prodejce zde nabízel svým zákazníkům obuv, parfémy, náramky, sluneční brýle, elektronické cigarety, klíčenky, hřebeny, sluchátka či hodinky vykazující značný stupeň podobnosti s ochrannými známkami patnácti majitelů práv, mezi nimi např. Louis Vuitton Malletier, Cartier International AG, GUCCIO GUCCI S. p. A., Apple Inc., Nintendo Co., Ltd. a další,“ sdělila Jitka Fajstavrová, mluvčí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj.

Hodnota zboží vyjádřená v ceně originálů by podle mluvčí přesahovala částku 3,8 milionu korun.

Celkem 105 párů obuvi a 136 kusů zboží celníci převezli do skladu celního úřadu. „V případě, že soud určí zajištěné zboží za padělky, hrozí pachateli přestupku pokuta až do výše 10 milionů korun. Pokud se majitelé práv rozhodnou využít tzv. zjednodušený postup, bude artikl na jejich náklady ekologicky zlikvidován,“ doplnila Fajstavrová.

