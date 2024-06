Oceněním Hereditas obligat, které udílí Královéhradecký kraj, se mohou pyšnit dvě památky v Chlumci nad Cidlinou. Cenu letos získala společnost Kinský dal Borgo za opravu zámeckého areálu Karlova Koruna i Římskokatolická farnost – děkanství Chlumec nad Cidlinou za restaurování renesančních náhrobků v kostele sv. Voršily.

„Už počtvrté jsme vyhlásili Cenu Hereditas obligat, abychom vzdali hold mimořádnému úsilí všech, kteří věnují svůj čas a dovednosti k zachování našeho bohatého architektonického dědictví,“ uvedla v tiskové zprávě náměstkyně pro kulturu a památkovou péči Martina Berdychová.

Karlova Koruna

Barokní areál Karlovy Koruny, vystavěný podle návrhů Jana Blažeje Santiniho Aichela, zahrnuje budovu Jízdárny, Konírny, Kočárovny a Domku u červené brány (bývalý Lovčí dům). Náročná oprava těchto budov trvala tři roky a na financování se podílela Evropská unie. Snaha majitelů o zachování původního účelu budov se podařila a návštěvníci si je mohou prohlédnout v rámci nového prohlídkového okruhu.

Měděná schránka vydala tajemství, báň lhotecké kaple ukrývala listiny i mince

„Budovám jsme nevraceli jenom původní vzhled, snažili jsme se i o původní účel. V budově koníren vznikla stáj pro až šest koní a nyní zde stojí dokonce koně Kinských, takzvané plemeno chlumeckých plaváků. Myslím si, že je to historický okamžik, jelikož koně zde po desítky let nebyli. Chov byl přerušen druhou světovou válkou a komunistickým režimem. Považuji to za velké vítězství, že jsme sem koně vrátili,“ sdělila Martina Kubešová, ředitelka kulturních památek Kinský dal Borgo.

Pávi u chlumeckého zámku Karlova Koruna:

Zdroj: Martina P.

Renesanční náhrobky

V kostele sv. Voršily se nachází osm kamenných renesančních náhrobků, které byly do roku 1836 uloženy v kostelní kryptě, poté v presbytáři. Soubor náhrobků patří k nejpočetnějším v Pocidliní a je z nich možné vyčíst, kdo si je nechal zhotovit. Vedle sebe je tak možné najít náhrobek hejtmana chlumeckého panství či cechovního mistra. Uložení náhrobků v kryptě si však vybralo svou daň a před havarijním stavem je zachránily včasné restaurátorské práce.