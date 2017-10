Centru vývoje a testování leteckých motorů už nestojí nic v cestě

Hradec Králové - Když na začátku srpna dalo po prohlídce kbelské zkušebny leteckých motorů vedení Hradce Králové zelenou projektu Evropského centra vývoje, výzkumu a výroby moderních turbovrtulových leteckých motorů na hradeckém letišti, čekali investoři ještě na posouzení krajského úřadu.

Evropské centrum na testování leteckých motorů má pravděpodobně na hradeckém letišti vzniknout na sklonku letošního roku. Přestože se jedná o unikátní projekt mimo jiné pod patronátem ČVUT, u zástupců místních samospráv jeho vybudování vyvolává otazníky,Foto: Deník/ Pavel Nedbal

I ten, respektive jeho odbor životního prostředí s projektem souhlasil. „Veřejnost a dotčená veřejnost se k záměru nevyjádřila. Z obdržených vyjádření dotčených územních samosprávních celků a dotčených správních úřadů k předloženému oznámení záměru nevyvstal požadavek na posuzování záměru podle zákona EIA,“ stojí v dokumentu, který je na úřední desce kraje od 18. října. „Za toto rozhodnutí jsme rádi, ale více méně jsme s ním počítali,“ nechal se slyšet generální ředitel společnosti Orbis Avia, která je společně s ČVUT a GE Aviation spoluautorem projektu, Martin Kopáček . Podle něj zkušebna, která by měla vzniknout na hradeckém letišti do konce letošního roku ve dvou úlech, měla prospět i samotnému městu a zdejším univerzitám. „Návaznost na univerzity je pro budoucnost projektu velmi přínosná. Navíc to bude příležitost pro další projekty související s letectvím,“ uvedl před časem Martin Kopáč s tím, že „hradecké“ motory by v budoucnu měly pohánět letadla společnosti Textron Cessna. „V této oblasti byl zatím pouze jeden výrobce motorů. Jsem rád, že společnost GE Aviation se vydala tímto smělým směrem a i díky Hradci Králové vznikne na trhu nová konkurence,“ uvedl generální ředitel společnosti Orbis Avia.

Unikátní centrum

Evropské centrum vývoje, výzkumu a výroby moderních turbovrtulových leteckých motorů by mělo být jedním z nejmodernějších výzkumných center na světě. Plánované investice se pohybují okolo dvou stovek milionů. Smlouva k vytvoření centra byla uzavřena 27. července 2016 mezi americkou společností GE Aviation a Vládou České republiky. Dalšími patrony plánované výstavby centra jsou společnost Orbis Avia a ČVUT. V budoucnosti by do České republiky měly v rámci celého projektu přijít investice za 10 miliard korun. Testování motorů by mělo probíhat maximálně 20 hodin týdně a mimo noční hodiny. Tím se má předejít navýšení hluku v okolí hradeckého letiště.