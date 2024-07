„Společně s technickými službami budeme ještě asfaltovat Svatojánské náměstí. Provoz bude obnoven do poloviny srpna, ale předpokládáme, že by k tomu mohlo dojít již v pondělí 12. srpna. Aktuálně tam řešíme ještě protečení vody do sklepů po deštích. V tuto chvíli ještě nevíme, zda bude potřeba nějaká sanace,“ uvádí náměstek ředitele a místopředseda představenstva společnosti Tepelné hospodářství Petr Jurásek.

V Kopečku se dlouho pracovalo na vodovodu a kanalizaci, nyní je to jedno z míst v centru, kde společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové rozšiřuje distribuční síť dálkových rozvodů tepla. Práce na Svatojánském náměstí a v horní části ulice by měly být podle harmonogramu ukončeny 9. srpna, provoz by se měl vrátit do běžného režimu o několik dní později.

„Je to příšerné a už to trvá rok. Podepsalo se to tady na všech okolo, všichni tady pláčou. Vloni práce skončily koncem listopadu a 15. února to rozkopali znovu na tom samém místě. Nejsou tržby, protože sem nechodí lidé. Na naší straně se na náměstí nedá projít, takže tu lidé chodí jen do obchodu Bazalka. Těch je ale také méně než normálně,“ neskrývá rozladění Michaela Košťálová, která má na Svatojánském náměstí obchod Secese s dárkovým zbožím, domácími potřebami a dalším sortimentem. V příjemném prostoru na rohu s Rokitanského ulici působí 25 let.

Bojím se, že nepřežiji stavebníky

„Přežila jsem krizi i covid a teď abych se bála, že nepřežiji tyhle stavebníky. Snad už to skončí. Kdyby pracovali lépe a rychleji, mohlo to být dávno hotové. Koordinace prací je zarážející. Je to tady rozkopané už potřetí. Už to bylo zaasfaltované, ale přijeli znovu a opět to rozkopali. Teď se začalo pracovat, protože jim hoří termín, ale předtím se tady pořádně nedělalo, celé dny tu nikdo nebyl“ stěžuje si Michaela Košťálová.

Podobně hovoří i její kolegové z okolí. Řadu z nich odděluje od omezených koridorů pro chodce plot. Návštěvníci historického centra svižně procházejí kolem rozrytého prostranství na Svatojánském náměstí a místní provozovny, obchody i galerii míjejí bez povšimnutí.

„Je to katastrofa. Návštěvnost je nulová, protože si lidé myslí, že máme zavřeno. Obtěžuje nás to hlukem a prachem. Hloupé na tom je, že se tady nepracuje každý den nebo třeba jenom dopoledne. Teď se s tím trochu pohnulo, protože to tu vyplavila voda,“ konstatuje Zuzana Kostlánová z Galerie Koruna.

Zbytky brány

Rekonstrukci inženýrských sítí předcházel archeologický výzkum. Již vloni se v dolní části ulice podařilo ve výkopu pro kanalizaci narazit na zbytky základů Pražské brány. Ta byla nejvýznamnější z několika bran hradeckého městského opevnění a zbourána byla v osmdesátých letech 19. století.

„V horní části ulice jsme při výkopu teplovodu před secesním Hanušovým domem narazili na pozůstatek sklepení, které zřejmě souvisí s domem, který tam stával před tím současným. Za zmínku stojí, že vzhledem k vývoji tamního terénu se zdá, že mezi Velkým náměstím a náměstíčkem došlo v 18. či 19. století k razantní úpravě terénu. Je to vidět na podloubí směrem k Velkému náměstí, které je tam nápadně vysoko oproti silnici. Zřejmě se jednalo o zmírnění sklonu terénu, aby cesta dolů nebyla tak prudká,“ vysvětluje archeolog Muzea východních Čech v Hradci Králové Radek Bláha.

Spolu s odtěžením zeminy byly před dvěma stoletími na krátkém úseku dnešní ulice V Kopečku odstraněny i starší archeologické situace. V okolí však zůstaly.

„Z okraje náměstí již nálezy ze 13. a 14. století jsou, stejně jako z části při ulici vedoucí směrem k hradu. To jsou zjištění, která možná nevypadají až tak atraktivně, ale pro nás jsou důležitá. Ukazují, jak se tam terén vyvíjel, a jak si naši předkové přizpůsobovali veřejná prostranství a ulice,“ dodává Radek Bláha.

Změna dopravního režimu

Pokračováním tohoto přizpůsobování by mohla být změna dopravního režimu. O pěší zóně nejen v ulici V Kopečku, ale také v okolí Adalbertina se mluví dlouho. Aktuálně tam město plánuje takzvanou sdílenou zónu.

„Tento koncept umožňuje klidný pohyb chodců vedle pomalého provozu vozidel. Návrh vychází ze zadání studie a současných potřeb, přičemž klade důraz na zvýšení bezpečnosti a komfortu všech účastníků provozu. Přeměna na čistou pěší zónu není momentálně součástí konceptu, ale nevylučujeme, že v budoucnu může dojít k dalším úpravám směrem k ještě většímu zklidnění dopravy. Současný návrh sdílené zóny je prvním krokem, který umožňuje případnou snadnou adaptaci na pěší zónu v budoucnu,“ říká náměstek hradecké primátorky Lukáš Řádek, podle kterého nyní radnice změny u Adalbertina přímo neřeší, ale do budoucna s nimi počítá.

„Jsme si vědomi neblahé dopravní situace v této oblasti. Analýza situace a návrh dopravních opatření jsou v plánu a budeme se jimi zabývat v následujících fázích našich záměrů,“ dodává Lukáš Řádek.

Místní podnikatelé často upozorňují na to, že starému městu chybí obvyklý ruch a život, který by tam přilákal obyvatele města. O přínosu dopravních změn v tomto směru spíše pochybují.

„Obávám se, že nám ani to nepomůže. Hradečáci na staré město nechodí, akorát večer do hospod. Na náměstí zmizely všechny obchody, lidé tam přes den nemají důvod chodit. A příšerný projekt rekonstrukce náměstí tomu nepomůže. Jsem hradecká rodačka, na životě ve městě se podíleli i moji předci, ale dnešní situace je pro mě zklamání,“ říká Michaela Košťálová.