„Za mě je to v pohodě. Ceny jsou přiměřené takové akci, cena odpovídá kvalitě. Je to podobné jako v minipivovarech ve velkých městech, žádný problém,“ myslí si barman Matěj z Brna. V ruce má horně kvašený ležák z pivovaru Clock z Potštejna. Půllitr za stovku.

Stejný stánek nabízí i klasický ležák za 75 korun, což je taková střední cena na hradeckém Rock for People. Parta barmana Matěje bydlí v kempu. „Jsme tady potřetí a bydlíme v kempu. Oproti minulým rokům je třeba parkování úplně úžasné. Za mě letos pecka, sto z deseti,“ hodnotí organizaci 29letý mladík. Festivalový park se totiž rozšířil o 25 hektarů a organizátoři vyladili nájezd návštěvníků.

Ceny začínají na 65 korunách

Ceny základního paliva festivalových hostů, tedy piva, začínají na 65 korunách za desítku. Například Plzeň stojí 85 a Budvar začíná na 70 korunách. V nabídce jsou regionální piva. Ležák hradeckého pivovaru Klenot je za 75 korun „Všude se všechno zdražuje, ale jsem na dovolené, tak to neřeším. Tak si jich dám prostě míň,“ myslí si slečna Tereza. Na Rokáči je pošesté. V ruce má, jak jinak, orosený půllitr. „Plzeň má málo lepku, tak to pro mě byla první volba,“ směje se ekonomka z Prahy a hned pokračuje. „Jídlo je super. Co sem jezdím, tak se strašně zlepšila nabídka. Nemůžu lepek a je tady brutální množství možností, kde se můžu najíst. Jasně, je to tady trochu napálené, ale je to fesťák,“ konstatuje mladá žena.

Ceny pak vůbec neřeší dvojice mužů z Norska. „Jsme tady poprvé, je to super. Ceny jsou nízké, jsme v Česku, tak pijeme pivo, máte ho prostě dobré,“ říká mi krátce učitel z Osla Vetle a s kamarádem spěchají na první koncert.

Jen kousek od hlavní stage nabízí své produkty pražský pivovar. Dvanáctku tady pořídíte za 80 korun. „Ceny ležáku máme stejné jako loni. Jsme v očekávání, jsme na lepším místě než minulý rok, tak uvidíme. Máme tady tři tisíce piv a jsme připravení na další závozy,“ vysvětluje Libor Kult z pivovaru Badflash. Ten současně chválí organizátory. „Musím říct, že organizace je lepší než loni, je to fajn, jsme rádi, že jsme tady.“ I tady ale najdeme řadu pivních speciálů, které stojí přes sto korun.

Nijak předražené není ani nealko. Půllitrová Kofola je za 49 korun, espresso 87, čaj 70 korun. Kdo si chce dát pitnou vodu zdarma, má k dispozici v areálu několik modrých cisteren.

V sousedství hlavní stage nabízí pizzu stánek ze Slovenska. Dělají tady velké pizzy o průměru půl metru. „Dva kousky o hmotnosti 300 gramů máme za 175 korun. Ostatní nabízí většinou pizzu o průměru 30 centimetrů, lidé si můžou ještě u nás pizzu dochutit podle sebe,“ říká Marek Banské Bystrice. Na hradeckém letišti jsou už počtvrté. „Je tady dobré, že nesmíte měnit cenu. Jak ji nastavíte, tak ji musíte dodržovat. Oproti loňsku jsme zdražovali jen minimálně zhruba o pět korun. Ceny na festivalech jsou logicky vyšší, jsou s tím větší náklady, musíte sem přijet, rozdělat stánek a tak dále,“ vysvětluje Marek. Pizzu mají i jinde, někde stojí osminka stovku, menší celá pizza pak kolem 250 korun.

Vedle se pak grilují žebra. Porce má 400 gramů a stojí včetně chleba a oblohy 350 korun. „Cenu máme stejnou jako loni. Na středu a čtvrtek máme připravených 200 kilo, na pátek počítáme se závozem, to by mělo stačit. Jsme tady třetím rokem,“ počítá Nikola Pavlovičová z pražské restaurace Žebírkov. Nabízejí třeba také burgery za 260 korun, což je na Rokáči obvyklá cena. Právě hamburgery jsou tady asi nejčastější.

Chleba se sádlem a na vyproštění lák z „kvašáku“

Téměř lidové ceny pak nabízí menší stánek. „Jsme tady z těch nejlevnějších. Nabízíme takovou staročeskou kuchyni, párek v rohlíku máme za 50, chleba se škvarky za 80 korun,“ ukazuje mi poctivou skývu se silnou vrstvou sádla a škvarků Marian Bartoň. S partou kamarádů z Ostravy objíždějí v sezóně festivaly. Na tom hradeckém jsou počtvrté.

V nabídce mají i kvašené okurky. „Je to takový vyprošťovák, třeba sem přišli, abychom jim na ráno schovali lák a ráno ho fakt vypili a hned jim bylo líp,“ směje se Marian. A hned prodává grilovanou klobásu. Ta váží 150 gramů a stojí rovnou stovku.

V nabídce jsou ale i sladká jídla, asijská kuchyně, tortilly, nebo hotovky v jednom z hangárů. Tady stojí hovězí guláš, řízek nebo výpečky včetně přílohy 249 korun. U stánku si můžete dát třeba i lákavou jitrnici nebo jelito za 159 korun.

Ceny ale nenechávají náhodě ani pořadatelé. „Samozřejmě se snažíme motivovat stánkaře k tomu, aby to s cenami nepřeháněli. Necháváme si je vlastně od nich předložit ke schválení a pakliže jsou z našeho pohledu nějak přemrštěné, tak to určitě regulujeme,“ vysvětluje šéf Rock for People Michal Thomes. Mimochodem, stánkaři platí základní nájem a o své zisky se s pořadatelem hradeckého svátku rockerů dělí.

