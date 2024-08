Navzdory snaze technických služeb i města Hradec Králové v ulicích téměř denně přibývají černé skládky. Za černou skládku je považován i odpad odložený na kontejnerovém stání mimo nádoby. Počet těchto míst se díky systému městského úklidu snižuje, náklady ale rostou. Od roku 2018 do prvního pololetí letošního roku dosáhly na částku skoro sedm milionů korun, další náklady na likvidaci černých skládek mají také samotné technické služby.

Občané Hradce mohou odpad ukládat do čtyř sběrných dvorů. Pro opětovné využití věcí poslouží i re-use pointy ve sběrných dvorech nebo re-use bazar v Kotěrově ulici.

Za černou skládku je považován nejen odpad, který je pohozen ve volné přírodě, ale i ten, který je umístěn mimo kontejnerové nádoby na stanovištích. „Úklidy těchto stanovišť zajišťují Hradecké služby. Náklady, které městu vznikají kvůli černým skládkám, jsou ale vysoké,“ říká náměstek odpovědný za oblast životního prostředí Adam Záruba.

Zatímco v roce 2018 činila částka více než 770 tisíc korun včetně DPH, v roce 2019 už přesáhla jeden milion (1,024), v roce 2020 se zvýšila na téměř 1,233 milionu a v roce 2021 bylo vynaloženo na odvoz přibližně 1,050 milionu. V roce 2022 byl zaznamenám pokles na přibližně 800 tisíc, ale v loňském roce se částka opět zvedla na téměř 1,257 milionu korun.

Technické služby, které se na likvidaci černých skládek podílejí, jen za loňský rok odvezly přes 4,5 tuny odpadu.

Jednou z priorit města v rámci provozu systému odpadového hospodářství je průběžně udržovat kontejnerová stání v čistotě. „Díky fungujícímu systému svozu komunálních odpadů, jarním a podzimním mobilním svozům odpadů, a samozřejmě také díky zajištění provozu čtyř městských sběrných dvorů, kdy každý den v týdnu je otevřen minimálně jeden z nich, se počet černých skládek daří postupně snižovat. Přesto stále existují firmy nebo lidé, kteří odpady odkládají na stanoviště vedle kontejnerů. Takové jednání je v rozporu se zákony i vyhláškou a hrozí za ně vysoké pokuty. Často se také stává, že ve veřejných kontejnerech nebo v jejich blízkosti končí i odpad z podnikatelské činnosti (firem, obchodů, služeb, ubytoven, restaurací a dalších),“ říká ředitel Hradeckých služeb Martin Hušek.

Sběrné dvory v Hradci Králové Sběrný dvůr Bratří Štefanů

středa, pátek - 13 až 18 hodin, sobota - 8 až 16 hodin Sběrný dvůr Temešvár

úterý, čtvrtek, neděle - 8 až 18 hodin Sběrný dvůr U Labe

pondělí, středa, sobota - 8 až 18 hodin Sběrný dvůr Na Brně

úterý, pátek - 8 až 18 hodin

Město se proto snaží firmy o jejich povinnostech informovat. Na všech veřejných nádobách jsou umístěny informační samolepky upozorňující na zákaz ukládání odpadů z podnikání a na problematických stanovištích jsou umístěny informační cedule. Za účelem identifikace subjektů zneužívajících veřejné kontejnery či zakládajících na kontejnerových stáních černé skládky využívají Hradecké služby mobilní kamery ve vozidlech, které průběžně monitorují zejména problematická stanoviště ve městě.

Pokud se následně ze záznamu podaří zjistit pachatele přestupku, je informován příslušný odbor města, který věc prošetří a pachatele pokutuje. Pokud občané objeví ve městě černou skládku, nebo zaregistrují zneužívání veřejných stanovišť podnikatelskými subjekty, mohou k nahlášení využít aplikaci Munipolis, kontaktovat zákaznické centrum Hradeckých služeb či věc oznámit městské policii na lince 156.

Pro obyvatele města, kteří nemají možnost odvézt svůj odpad do sběrných dvorů, nebo nestihli využít svozů odpadu, funguje druhým rokem služba přepravy nepotřebných věcí, elektrospotřebičů a odpadů do sběrných dvorů. Nevztahuje se ale na stavební a demoliční odpad, ani na odpad z údržby zeleně.

„Předání odpadů je pro obyvatele města ve stejném režimu jako ve sběrných dvorech, tedy zdarma. Zpoplatněna je pouze přeprava, a to v sazbách již od 100 korun, podle vzdálenosti a objemu předaných věcí nebo odpadů. Cílem je zlepšit pořádek v ulicích města a předcházet vzniku odpadů,“ dodává Hušek. Pokud to bude možné, předaný nábytek a další předměty budou zařazovány do projektu re-use, kde budou k dispozici k dalšímu využití za drobný poplatek.

Veškeré prostředky získané v projektu re-use jsou prostřednictvím veřejné sbírky věnovány městské společnosti Městské lesy Hradec Králové na obnovu dřevin v městských lesích. Vybrané finance z re-use bazaru pak Technickým službám Hradec Králové, které je využívají pro výsadbu zeleně na území města. Od července roku 2020, kdy projekt re-use v Hradci Králové vznikl, bylo vybráno přibližně 1,1 milionu korun.