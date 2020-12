Málokteré téma v Hradci Králové rozděluje společnost tolik jako názor na hotel Černigov. Zatímco jedni na něj nostalgicky vzpomínají jako na významnou hradeckou dominantu, jiní ho považují za nepříliš vábný symbol socialismu. Současným vlastníkem hotelu je společnost CPI, která už mnoho let plánuje původní hotel zbourat a na jeho místě postavit multifunkční centrum v čele s novým čtyřhvězdičkovým hotelem Clarion.

Poté, co příznivců Černigovu nevyšel plán na prohlášení hotelu za kulturní památku, ohlásil developer už několik termínů demolice. Poprvé to měla být polovina roku 2016, naposled před rokem pak hovořilo CPI o druhé polovině roku 2020. Ani tento termín ale neplatí.

Hotel se tak letos poněkud překvapivě dočkal 45. výročí od svého otevření. Je ale pravdou, že zatímco ve své době patřil mezi nejluxusnější ubytovací prostory a nocovali v něm i takové osobnosti jako například herec Pierre Richard, chirurg Christian Barnard, hudební skupina Boney M nebo první český prezident Václav Havel, dnes už naleznete v Hradci Králové několik dražších, luxusnějších a samozřejmě také modernějších hotelů.

Černigov je i tak pro mnohé stále legendou. "Demolice Černigova bude velkou ztrátou pro architekturu a identitu města. Už ve své době byl Černigov označován za výjimečnou stavbu a právem byl zařazen do Encyklopedie moderní architektury Hradce Králové," uvedl například předseda Společnosti ochránců památek ve východních Čechách Rudolf Kohl.

V diskuzích ale velmi často zaznívá i opačný názor. "Kdysi to byl nejlepší hotel v kraji. Vyšší obsluha i gastronomie. Po devadesátém to vzalo rychlý sešup dolů. Pár let už jen kategorie ubytovna…," napsal v diskuzi například Petr Moudr.

Ačkoliv má CPI už několik let platný demoliční výměr, stavební povolení na nový komplex mu stále chybí. Hotel tak dál přijímá rezervace i na příští rok a v jeho přízemí je od léta otevřená nová pivnice. Po dlouhé době má hotel naději, že by svému osudu mohl vzdorovat déle než jen pár měsíců. Developer totiž své plány na nový komplex Rieger Plaza dočasně pozastavil.

„V aktuální chvíli analyzujeme stávající tržní situaci a její dopady ve vztahu k zamyšlenému projektu. Jakmile budeme mít konkrétnější informace či harmonogram dalších kroků, tak je budeme rádi sdílet,“ řekl Deníku mluvčí CPI Jakub Velen.

Současná koronakrize logicky hotelovému byznysu nepřeje. I proto je otázkou, zda developer svůj záměr nepřehodnotí a nevydá se jiným směrem. Podle původního plánu měly na místě Černigova vyrůst kromě hotelu Clarion se 162 pokoji také kongresový sál až pro 700 osob, administrativní část s rozměry přes 12 tisíc metrů čtverečních a obchody v parteru ulice. Pro podzemní parkování mělo být postaveno na 241 parkovacích míst.