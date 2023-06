Litr mléka z ruseckého mlékomatu stojí 20 korun, naposledy zdražovali loni v listopadu o pětikorunu. Oproti mléku s nálepkou selské, které si můžete koupit v běžném obchodě, je to citelná úspora. „Jezdí zhruba o čtvrtinu víc lidí, ani si nemyslím, že by to bylo cenou, ale spíš si z toho vyrábí nějaké výrobky. Jogurty, tvarohy, sýry a také jdou za kvalitní neošizenou potravinou, u které znají původ,“ zamýšlí se Gabriela Pourová.

Automat na mléko tady mají už desátým rokem. „Je to jen čerstvě podojené, zchlazené a nijak neupravené mléko. Máme tady kousek za vsí dojné stádo o 160 kusech. Většinu mléka ale prodáváme do mlékárny za asi 15 korun za litr,“ vysvětluje usměvavá žena.

„Dvakrát týdně sem zaskočím. Je v tom spousta tuku, chutná úplně jinak než to z obchodů a člověk taky pár korun ušetří,“ zamýšlí se seniorka Gabriela Sedláčková před mlékomatem v Ruseku. Do auta si odnáší ve vlastních skleněných lahvích tři litry mléka. Vzápětí ji střída paní Pavla. „Je čerstvé a chutná báječně. Také se mi líbí, že vím, že je to regionální potravina, která nikde necestuje stovky kilometrů. Dobrý pocit mám i z toho, že nevytvářím další odpady,“ přidává trochu jiný pohled na věc zhruba třicetiletá maminka z Hradce Králové.

V průměru proteče zdejším automatem 100 litrů za den. Co se neprodá, to dostanou telata na rodinné farmě. „Když je ve tři hodiny vyprodáno, tak se lidé zlobí, ale pro nás je to dobré. Naši zákazníci, to je takový průřez populací. Jezdí sem důchodci, pak mladí, kteří chtějí zdravě žít a zajímá je původ potravin. Pro nás to zas tak dobrý obchod není, je to spíš taková služba pro lidi, někteří si v našem obchůdku vedle nakoupí sýry, jogurty, kefíry,“ vysvětluje filozofii podniku sympatická žena.

Díky staré veteši vznikne běžecký okruh v lese. Projekt re-use se Hradci vyplácí

Automat se každý den musí čistit a na vše dohlíží Státní veterinární správa. Na stroji je také upozornění, že mléko by se mělo před použitím tepelně upravit. Spotřebovat se pak má do 48 hodin. „Je to o zvyku. My ho pijeme tak, jak je. Chutná nám a nikdy jsme žádné problémy neměli,“ konstatuje zákaznice Pavla.

Ještě levněji nabízí čerstvé mléko v Plotištích nad Labem. Litr stojí 15 korun. Také tady prodávají mléko od vlastního stáda krav, pase se v blízkých Lochenicích. „Zájem je střídavý, chodí třeba spousta Ukrajinců, protože jsou na čerstvé mléko zvyklí. Možná je teď malinko vyšší zájem, ale je to nárazové, záleží i na počasí,“ zamýšlí se Vlasta Kejklíčková, která má na rodinné farmě na starosti mlékárnu.

Také ona mluví spíš o službě. Co se neprodá, dostanou telata a provoz mlékomatu zdražuje i povinné každodenní čištění. „Máme ho před dveřmi našeho obchůdku se sýry, jogurty, kefíry nebo tvarohovými pomazánkami. Někdo si přijde pro mléko, koupí si tady i mléčné výrobky nebo naše brambory a cibuli,“ vysvětluje ekonomický smysl mlékomatu Vlasta Kejklíčková.

VIDEO: Pod lízátky. Premiér Fiala nahlédl do rozestavěného hradeckého stadionu

Čerstvé mléko se pouze chladí, a to na 4 až 8 stupňů. To v obchodech je odstředěné, tedy je v něm méně tuku. Navíc se homogenizuje. Díky tomu se na hladině po nějaké době nedělá smetanový škraloup, což je ale přirozená vlastnost čerstvého mléka. „Obsah tuku se u našeho mléka pohybuje mezi 3,5 a 4,2 procenty. Záleží na ročním období a aktuální skladbě dojného stáda,“ dodává Vlasta Kejklíčková.

Čerstvé mléko se ale neprodává jen v mlékomatech. Třeba ve Vysoké nad Labem ho přímo ze dvora prodává zdejší zemědělský podnik - třikrát týdně vždy mezi čtvrtou a pátou odpoledne. Litr stojí 17 korun.

V celé zemi je kolem 160 mlékomatů, v Královéhradeckém kraji je jich registrováno osm. Ze dvora pak v kraji prodává čerstvé mléko dalších pět desítek producentů.

Mlékomaty v Královéhradeckém kraji



Hradec Králové - Jaroměřská 49/3, Rusek

Hradec Králové - Petra Jilemnického 75/134, Plotiště nad Labem

Rtyně v Podkrkonoší – společnost A Taurus

Rtyně v Podkrkonoší - Náměstí 563

Velké Poříčí - Zemědělské družstvo

Suchý Důl - kravín

Hořice - Chlum



(Zdroj: Státní veterinární správa)