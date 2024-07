Letiště ovládl festival Rock For People

Největší hudební událost na Hradecku, festival Rock For People, přitáhnul na čtyřicet tisíc návštěvníků. Nejvíce pochopitelně táhly hlavní hvězdy - The Offspring, The Prodigy, Yungblud nebo Avril Lavigne, spoustu hudebních lahůdek ale nabízely i menší pódia.

The Offspring na Rock for People | Video: Deník/Jiří V. Matýsek

Letní bouřky

Krajské město v červnu hned několikrát osprchoval pořádný déšť. Více zde.

Nad sídlištěm se stahovala mračna. Vzápětí zalila celý Hradec | Video: Ďoubal Stanislav

Požár v Harmonii

Dramatický výjezd s dobrým koncem absolvovali v červnu hradečtí hasiči. Z bytu ve třetím patře vysokopodlažního domu zvláštního určení Harmonie na Benešově třídě se valil dým a záchranné složky nejprve neznaly rozsah požáru. Více zde.

K požáru na Benešově třídě se sjížděly cisterny i vozy s žebříky. Podívejte se na video | Video: Stanislav Ďoubal

Muž zkolaboval v bytě v Hradci Králové. Oživovali ho strážníci

Úspěšnou záchranu muže, který v noci ve svém bytě zkolaboval, si mohou připsat strážníci hradecké městské policie. Více zde.

Strážníci oživovali muže, který zkolaboval v bytě v Hradci Králové. | Video: Se svolením MPHK

Zvoničce na Novém Hradci Králové se po letech vrátil původní lesk

Chátrající památku ze 17. století se podařilo zachránit na poslední chvíli. Od června už v dřevěné zvonici opět zvoní zvony. Více zde.

Zvoničku zvedalo 9 heverů | Video: Jiří Fremuth

Hradecká nemocnice má nový laser na značení nástrojů

Další krok ke zvýšení bezpečnosti zdravotní péče učinila hradecká fakultní nemocnice. Za dva miliony korun totiž pořídila gravírovací laserový přístroj určený pro značkování nástrojů do speciální kapaliny. Výrazně se tak zlepší jejich evidence. Novou metodu značení zavedla Fakultní nemonice Hradec Králové jako první v ČR. Více zde.

Nový gravírovací laser FNHK | Video: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Hradečtí archeologové vydali komiks o námořní expedici na pravěkém člunu

Dobrodružství i zajímavé vědecké poznatky přinesla archeologům z Univerzity Hradec Králové výprava do vln Egejského moře na vlastnoručně vyrobeném dřevěném člunu. Replika pravěkého plavidla a jeho posádka jsou nyní hlavními hrdiny komiksu s názvem Expedice Monoxylon IV a s podtitulem Příběh člunu jménem Král. Více zde.