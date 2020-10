Ti dostali během neděle lákavou nabídku na společnou koalici s hnutím ANO a koalicí Spolu pro kraj. Pokud na ni kývnou, hejtmanem se stane právě pirátský lídr Pavel Bulíček. Ten v rozhovoru pro Deník svou ambici postavit se do čela hejtmanství potvrdil.

"Taková nabídka opravdu přišla. Pokud se většina Pirátů rozhodne jinak, osobní ambice budou muset jít stranou. Na druhou stranu neříkám, že bych se tím hejtmanem rád nestal," řekl Bulíček, který by se stal ve 32 letech druhým nejmladším hejtmanem v historii České republiky a vůbec prvním hejtmanem za Piráty.

Jako druhá nejpravděpodobnější varianta krajské vlády se jeví spolupráce vítězné koalice s Piráty, Koalicí pro Královéhradecký kraj a Spojenci pro Královéhradecký kraj. V jejím čele by měl stanout Martin Červíček z ODS. O tom, kdy se Piráti rozhodnou, na kterou stranu se přikloní, zatím nechce Bulíček spekulovat. Konečné slovo podle něj budou mít členové Pirátů z celého kraje. "Až nějakou dohodu dojednáme, bude o ní hlasovat celá členská základna v Královéhradeckém kraji," doplnil Bulíček.

Budou mít hejtmana? Piráti balancují na ráhně krajského korábu

Hledání čtvrtého hejtmana Královéhradeckého kraje dostalo díky zajímavě rozdaným kartám po posledních krajských volbách působivou zápletku. V ní hrají hlavní roli nováčci v krajském zastupitelstvu: Piráti. Mohou se zúčastnit koaličního projektu s vítězným Martinem Červíčkem. Piráti mohou kývnout i na reálnou nabídku ANO a složit krajskou vládu s ním a se zeleno-oranžovou koalicí dosavadního hejtmana Jiřího Štěpána: v tomto projektu by Piráti dosáhli na historicky první hejtmanský post v Česku.

Spojení levicových Pirátů a pravicových stran by vytvořilo krajskou vládu, kterou by mimo jiné spojoval antibabišovský akcent. A přirozeně vítězného Martina Červíčka jako hejtmana. Spojení Pirátů se sociálními demokraty a s ANO by zase spojilo dva levicově naladěné subjekty s ANO, které dnes podporují také především levicoví voliči: takže taky žádné praskání kostí.

Vidět zasednout k jednání vlády ve Strakově akademii k jednomu stolu Andreje Babiše a Ivana Bartoše je dnes zřejmě možné jen po požití halucinogenních látek, ale spolupráce jiných osobností za stejných stran nad řešením komunálních starostí už tak nepředstavitelné není.Když jsme se v září Pavla Bulíčka ptali, zda so dovede představit, že od října bude možná muset nastoupit do úřadu náměstka na kraji, sympaticky spontánně upravil naši otázku: Já jsem připravený dělat hejtmana! Nejen proto se dnes zdá, že nejvíc trumfů do hry o hejtmana a krajskou vládu drží Piráti.