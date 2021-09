Když před třemi lety uvažovala Silvie Lélyová z Hradce Králové, jak se ještě lépe zdokonalit v angličtině, nejlépe v USA, měla dvě volby. Buď se přihlásit na jednu ze zdejších jazykových škol, či si „vybrousit“ jazyk v americké rodině coby au pair. Volba nakonec padla na pomoc s výchovou dětí. Plány nakonec Silvii narušila pandemie nemoci covid-19 a uzavřené hranice.

„Bylo to docela těžké období, ale nevzdala jsem to. Do Ameriky se dalo těžko vycestovat. Později se však naskytla příležitost v podobě výjimek pro cestovatele. Do USA se mohl dostat člověk buď na studentské vízum či právě jako au pair do rodiny zasažené covidem,“ uvedla dívka, která tak na konci srpna letošního roku zamířila do rodiny lékaře na východní pobřeží Spojených států amerických do Marylandu.