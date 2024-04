Novou moderní pobočku otevřela Česká pošta v Hradci Králové. Pobočku s novým proklientským konceptem obsluhy a v moderním hávu navštívit na nové adrese v budově ČSOB v ulici Collinova 573. Předcházelo tomu stěhování - pošta Hradec Králové 1 totiž původně sídlila v ulici Československé armády 383/5.

Pobočka České pošty Hradec Králové 1 na ČSA se uzavřela. | Video: Deník/Michaela Horynová

„Spolu s kolegy z ČSOB jsme se dohodli na přesunu stávající pobočky České pošty do budovy banky, v čemž spatřuji skvělý synergický potenciál toho, že si klienti vyřídí při jedné návštěvě budovy více služeb. Navíc se nabízely možnosti kompletní obměny a modernizace pobočky,“ uvedl Miroslav Štěpán, generální ředitel České pošty a dodal: „Pobočka v Hradci Králové je v pořadí už jedenáctá moderní pobočka pošty. Postupná modernizace pobočkové sítě je důležitou částí transformace, vedoucí k posílení role České pošty jako kontaktního místa mezi státem a občanem.“

Pražský most v centru Hradce se uzavře pro auta. Projedou jen záchranáři a MHD

Nová pobočka nabízí klientům nové moderní prostředí (nový koncept obsluhy) a oproti původní pobočce pošty je bezbariérová, vybavená vyvolávacím systémem a pro osoby se zrakovým postižením je vybavená akustickým majáčkem a vodící lištou. Oproti původní pobočce je nová pošta rozšířená o dvě přepážky, klienti budou obslouženi na přepážce Czech POINT, Balíkovna a třech univerzálních přepážkách.

„Proklientský přístup jsme při budování této pobočky uplatnili například tím, že je zcela bezbariérová, nabízíme parkovací místa přímo pro klienty České pošty, prostředí nabízí dostatek prostoru jak klientům, tak i zaměstnancům pošty,“ uvedla Martina Ivanová, ředitelka divize státní poštovní služby.

Splašený mustang, evakuace i holubi. Březen na Hradecku ve videích Deníku

Dobu strávenou na poště také výrazně urychlí vyvolávací systém, který umožňuje zadání kódu pro vyzvednutí balíku. Ten se po odeslání ihned začne v zázemí chystat, a klient jej prakticky okamžitě dostane. Objednávat na pobočku se lze také pomocí aplikace.

Zkrátka nepřijdou ani klienti ČSOB. „Nově je pobočce k dispozici i samoobslužný terminál pro odbavení jednoduchých požadavků nebo transakcí v elektronickém bankovnictví. Naši specialisté rádi poskytnou poradenství, ať už v oblasti bydlení, investičních produktů, pojištění, pro podnikatele nebo bonitní klienty. Nonstop je otevřený vkladový bankomat,“ upřesnil Aleš Blažek, generální ředitel ČSOB.

Do pobočky se klienti můžou dostat taky díky nové pěší lávce od hlavního vlakového nádraží. V budově je vedle pošty k dispozici také kavárna, restaurace a zubní ordinace. Otevírací doba pošty zůstává stejná, jako na původní pobočce. Lidé ji mohou navštívit v pondělí a ve středu od 10 do 12 a od 13 do 18 hodin, v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin.

Mohlo by vás zajímat: Kolaps se nekonal. Rekonstrukce Milety začala kolonami a zmatenými chodci