„Někteří lidé jsou v práci a chodí na poštu navečer, takhle budou muset někam do Hradce,“ rozčiluje se obyvatelka Blešna, která si nechává své jméno pro sebe. V místním obchodě s ní souhlasí i paní Zuzana: „Lidi, kteří pracují mimo obec, mají už teď to vyzvedání zásilek ztížené, ale vzhledem k tomu, že na poště je alespoň jednou týdně otevřeno do šesti, tak to stihnou. Takhle o tu možnost přijdou.“

Dočasné nahrazení kamenné pobočky od 6. května se má týkat trojice obcí na Hradecku. Třeba v Blešně je teď pošta otevřená 17 hodin týdně. Mobilní pošta má být v provozu 10 hodin týdně. Každý den dvě hodiny, nejdéle bude otevřeno do půl čtvrté odpoledne.

„V současné době budeme od května testovat další využití potenciálu mobilních pošt, a to v obcích, kde sice kamenná pobočka existuje, ale vzhledem například ke zkráceným úvazkům, dovoleným nebo nemoci jsou poštovní služby poskytovány na základní, legislativní úrovni,“ vysvětluje mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Starostům dotčených obcí se krok České pošty nelíbí. „Za mě je to hloupost, když je tady plně vybavená pobočka, aby před ní stálo nějaké auto. V kamenné pobočce mají lidé komfort. Takhle budou lidé stát na dešti před dodávkou,“ myslí si starosta Blešna Miloš Buroň. Říká, že o chystaném pilotním projektu se dozvěděl 23. dubna, tedy pouhé dva týdny před vypuknutím změny. „Vadí mi to jednání, přijedou, oznámí a za osm pracovních dní to začíná. Bojíme se, že po třech měsících, co to budou zkoušet, se to změní na trvalý stav,“ říká Miloš Buroň.

Jeho obavy vyvrací mluvčí České pošty: „V současné době se neplánuje rušení poboček, zůstane zachován legislativou stanovený počet 2900,“ tvrdí Matyáš Vitík. Projekt by se ale mohl do budoucna zkoušet i v dalších obcích. „Další fáze aktuálního pilotního rozšířeného provozu bude oznámena v momentě, kdy budou stanovené obce, kam bude mobilní pošta zajíždět. Vzhledem k tomu, že za den dokáže obsloužit tři obce, vidíme její potenciál i v lokalitách, kde kamenná pobočka existuje,“ dodává mluvčí pošty.

Blešno se chce proti nápadu České pošty bránit. Už teď vedení Blešna nesouhlasilo s tím, aby mobilní pošta využívala obecní pozemky u pošty a před obecním úřadem. Blešno chystá proti testované novince petici. S žádostí o pomoc se starosta obrátil na Sdružení místních samospráv a chce napsat dopis ministrovi vnitra.

Část budovy o ploše 40 metrů čtverečních, kde pobočka sídlí, obec pronajímá státnímu podniku za čtyři tisíce korun ročně. „V prosinci jsme měnili vstupní dveře a okna na zdejší provozovně pošty celkovým nákladem přes 121 tisíc korun. Vše hradila obec vlastním nákladem,“ připomíná Miloš Buroň. O výměnu vstupních dveří obec požádala pošta, okna nechala vyměnit vesnice z vlastní iniciativy.

Velmi naštvaná je i starostka Libřic. Také tady před lety do budovy, kde pobočka pošty sídlí, investovali nemalé peníze. „Jsme opravdu velmi rozzlobení. Až bude špatné počasí, tak tady lidé budou čekat v dešti, sněhu, až se mobilní pošta uráčí přijet. Česká pošta se s námi o tom vůbec nebavila, prostě nám bylo řečeno, že už 6. května sem začne mobilní pošta jezdit,“ opakuje výtky dalších starostů dotčených obcí Eva Hynková.

„Za Němců, za Rakouska-Uherska, za socialismu ta pošta fungovala. Jsem velmi rozhněvaná na pana ministra, nechal se slyšet, že pošty rušit nebude. Upřímně pochybuji o tom, že se to po těch třech měsících vrátí zpátky. Na rovinu řeknu, je to pro vesnické lidi sviňárna,“ nebere si servítky Eva Hynková.

„Nevěřím tomu, že by měla takový přínos a efektivitu pro naši obec. Jsme naštvaní, budeme to řešit,“ říká rázně starosta Jeníkovic David Jánský. Odvolává se i na vyhlášku o poštovních službách z roku 2012. „Mají tam uvedeno, že by neměli zhoršovat dostupnost služeb. Podle vyhlášky by nás měli informovat s měsíčním předstihem. Zkusíme se o to opřít,“ nevzdává boj jeníkovický starosta David Jánský.

