Ve stejné přízemní budově sídlí i malé řeznictví U Milana. „Čekám, kdo to koupí. Pokud to bude nějaký rozumný člověk a bude mít nějaký rozumný záměr, tak mě tady třeba nechá a budu tady fungovat dál. A samozřejmě, pokud to koupí někdo, který si vymyslí úplně něco jiného, budu muset skončit,“ říká trochu rezignovaně, ale i naštvaně Milan Bulis.

„Je tam fronta jako hrom, vždycky je to na půl hodiny. Fungovalo to tady od Marie Terezie a teď přijde nějaký Rakušan a dělá tady revoluci,“ stěžuje si na ministra vnitra, pod kterého státní podnik spadá, senior. „Cedule, že to prodávají je tady dlouho, kdo by to chtěl,“ ukazuje Jan na žlutou plachtu s nápisem „NA PRODEJ.“

„Teď nám vozí poštu až z hlavní pošty u nádraží. Vždycky chodila osmého a teď to přijde za týden nebo všelijak. Prostě to nestíhají doručovat, doručovatelka mi říkala, že má větší okrsek,“ rozčiluje se pan Jan. Je mu 82 let a do dnes už rok zavřené pobočky v ulici K Sokolovně chodil dvakrát za měsíc, třeba pro penzi. Teď musí autobusem na Pospíšilovu třídu.

Malé řeznictví tady provozuje už 12 let a lidé si ho oblíbili. „Zavření pošty se projevilo možná o nějaké to procento, ale úbytek zákazníků nebyl nějak zásadní,“ uvažuje Milan Bulis. Říká, že budova se nabízí za 12 milionů korun. Na to prostě nemá.

„Můj názor byl ten, že bych byl docela rád, kdyby se nad tím zamyslelo město a koupilo to. Určitě by se mu to vrátilo, vedle by mohla být třeba městská policie,“ dodává řezník Milan s tím, že on sám platí nájem za necelou polovinu budovy ročně 370 tisíc korun.

Magistrát: elektronická aukce je na nás moc rychlá

Město o koupi uvažovalo, ale elektronická dražba, pro kterou se rozhodl státní podnik, je pro něj neschůdná. „Město nemůže na elektronickou aukci v podstatě reagovat, na město je příliš rychlé. Prakticky se nákup nedá tak rychle v zastupitelstvu schválit. Navíc musíme dopředu schválit cenu, kterou jsme ochotní zaplatit a to se těžko utají, takže by nás to velmi v dražbě znevýhodňovalo,“ vysvětluje náměstek hradecké primátorky Pavel Vrbický.

Místo pobočky mobilní pošta. „Je to sviňárna,“ rozčiluje se starostka Libřic

Město se alespoň přímo dohodlo na nákupu budovy, kde dnes funguje pošta na Novém Hradci Králové. „Pošta nám poslala ekonomické podklady, abychom věděli, co bude provozování pošty znamenat. Vyšlo to dobře, dává nám to smysl, je to pěkná budova,“ říká Pavel Vrbický s tím, že jednání s Českou poštou se vlečou už rok. Teď obě strany ladí detaily koupě a město chce pobočku provozovat jako Poštu Partner.

Pošta nabízí pobočky za miliony

Pošta teď nabízí v elektronické aukci čtyři ze šesti před rokem zavřených poboček. Záměr prodeje zveřejnila koncem května a zájemci měli zhruba čtyři týdny na to, aby se do prodeje přihlásili. Aktuální aukce najdete na stránkách státního podniku.

„Konkrétně v Hradci Králové jsou nyní v prodeji pobočky Hradec Králové, v ulici K Sokolovně, Milady Horákové, Fráni Šrámka 1518/3 a Pardubická. Budova v ulici Petra Jilemnického není v majetku České pošty,“ napsal deníku v půli června mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Pošta zveřejnila také minimální prodejní ceny poboček. Ty začínají podle velikosti a lokality u čtveřice hradeckých poboček od 8,3 do 12 milionů korun. V aukci ale mohou vystoupat mnohem výš.

Rušení pošt v Hradci Králové Pošta v Hradci Králové od července 2023 zrušila 6 poboček v ulicích K Sokolovně, Petra Jilemnického, Štefánikova, Milady Horákové, Fráni Šrámka a Pardubická. V celé zemi pošta oznámila z úsporných důvodů zrušení zhruba tří stovek poboček ze 3200. Ušetřit měla zhruba 700 milionů korun. Další rušení poboček státní podnik neplánuje. Minimální ceny v elektronické aukci Pardubická ulice – 8,72 milionu

F. Šrámka – 11,76 milionu

M. Horákové – 8,37 milionu

K Sokolovně – 12,05 milionu

Mohlo by vás zajímat: Špunty do uší i koncert na zahradě, názory na hluk z Rock for People se různí