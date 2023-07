Podle představitelů České pošty se sobotní provoz některých pošt nevyplácí a je proto zbytečné tam držet pracovnice u přepážky. „Je to kvůli minimálnímu o zájmu o provoz ze strany klientů. Ve všech případech byl tento krok projednán se zástupci samospráv. Nejedná se o žádnou jednorázovou plošnou úpravu, návštěvnost poboček sledujeme průběžně,“ vysvětlil mluvčí České pošty Ivo Vysoudil. Žádné další rušení provozu v Královéhradeckém kraji podle něj v tuto chvíli není naplánováno.

Od 1. června je zrušený provoz České pošty v sedmitisícovém Novém Bydžově. Vedení města omezení provozu nepotěšilo, ale vnímá to jako logický krok státního podniku, který je v těžké ztrátě.

„Zástupci pošty přišli s tím, že musí udělat toto opatření, které mají statisticky a ekonomicky podložené. Toto řešení se mi zdálo ze všech špatných přijatelné. Nesouhlasil jsem s ním, ale jiné na výběr nebylo. Nicméně si myslím, že to je věc, která se dá přežít, i když spousta lidí si chodila vyřizovat věci na poštu v sobotu. V ekonomické situaci České pošty mi přišlo omezení provozu v sobotu jako logický a stravitelný krok,“ reagoval starosta Nového Bydžova Pavel Louda.

Od května nemusí v sobotu do práce pošťačky v šestitisícovém Kostelci nad Orlicí. „Přišlo mi to jako krok, který Kostelečáky významně neovlivní. Využití poštovních služeb v sobotu bylo minimální. Nezaznamenal jsem výrazné stížnosti, ani vlnu negativních reakcí, že by někomu tato služba teď chyběla. Rozumím tomu, že když je služba ze strany občanů nevyužívaná a během dvou hodin si jednotky klientů přišly vyzvednout balíček, tak provozovatel přistoupí k takovému opatření, byť je nepopulární,“ vyjádřil se k zrušení sobotního provozu starosta Kostelce nad Orlicí Tomáš Kytlík. „Pro nás je důležité, že pošta zachovala dny s delší otevírací dobou, kdy v pondělí a středu má otevřeno do 18 hodin, což většina občanů vítá,“ dodal Kytlík.