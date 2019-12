Trvá už devět let a patří k předvánočnímu koloritu ve městech i vesničkách Hradecka: akce Česko zpívá koledy. Nejen v blízkém okolí Hradce Králové, ale v celé České republice a na několika místech v zahraničí se po 18. hodině rozezněly hlasy příchozích, aby si zazpívali tradiční koledy i další oblíbené vánoční písně.

Na osmi místech

V Hradci Králové, Novém Bydžově, Chlumci nad Cidlinou, Smiřicích, Skřivanech, Čibuzi, Lubně a Jílovicích se k obrovskému, svátečně naladěnému sboru přidalo zhruba dvanáct set zpěváků.

Místem setkání u koled v Hradci Králové se letos stejně jako vloni stalo svátečně vyzdobené obchodní centrum Aupark. Se zpěvníčky dorazilo zhruba dvě stě lidí - mnozí z nich chodí pravidelně, rok co rok. „Patří to k mému adventnímu času, znějí tu ty nejkrásnější vánoční koledy, které patřily už k mému dětství - Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán nebo Půjdem spolu do betléma,“ svěřila Marie Nejedlá, která přišla mezi prvními. Jen o chvíli později než zpěváci ze Základní umělecké školy Střezina, k jejichž krásným hlasům se návštěvníci akce připojili.

Pospolitá atmosféra vládla i v centru Nového Bydžova, kde se zpívalo pod širým nebem, v teplotách okolo nuly, kolem místního chrámového sboru a dětského sboru Radostný Plecháček. „Dřív se nás tady scházelo víc, jezdili lidé z okolí, ale teď už si všichni organizují zpívání koled ve svých domovských obcích - třeba ve Skřivanech,“ řekla jedna z organizátorek zpívání v Bydžově Zdena Rudolfová.

V Chlumci nad Cidlinou letos návštěvníky zpívání doprovodily děti z pěveckých sborů místní základní umělecké školy. A aby lidé nemuseli držet zpěvníky ve zmrzlých rukách, zpívali podle not a slov, které se promítaly na zeď domu na náměstí.

Návštěvníci akce Česko zpívá koledy na Hradecku uctili památku šesti obětí úterní tragédie v Ostravě chvílí ticha.