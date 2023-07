Někdo teprve na pole míří, jiný odchází s taškami a bedničkami voňavého česneku. „Rozhodně je to o tom, že si tady člověk nasbírá kvalitní surovinu z místního zdroje. Není to dovážené někde z Číny, Polska. Navíc k tomu má jiný vztah a víc mu to chutná, když si to sám i natrhá,“ usmívá se nad čerstvě vyoranými palicemi Ondřej Prouza. Se ženou a synkem přijeli až Trutnova. Samosběr spojili s vyřízením dalších záležitostí v krajském městě. „Odvezeme si tak dvě, tři kila. Jezdíme sem každý rok také na brambory a cibuli, mají to tady dobré a vydrží nám to až do března,“ říká zhruba třicátník. Česnek má rád: „Nejlepší je česnečka, nebo rozetřít se solí a na topinku,“ směje se.

„Dobrý den prodáváme to i s natí,“ umravňuje statný zemědělec zhruba třicetiletou ženu. Své zákazníky si ale jinak hýčká. Při placení mohou nechat telefonní číslo a o samosběru se pak dozvědí ze SMS. „Cenu jsme zachovali jako loni, 99 korun za kilo. Nechceme zákazníky dřít a chceme, aby si u nás na poli nasbíral kvalitní česnek za poctivou cenu,“ rozhlíží se po ohnutých zádech samosběrů farmář. Současně připomene, že náklady za poslední rok vzrostly. Jak za práci, tak za prostředky na ošetření. Palice jsou také menší. Červen byl hodně suchý.

Nejvíc chutná česnečka, nebo natřít na topinky

Mezi řádky míří i mladší manželé. „Přivedla nás sem cena, je to tady levnější. V krámu bychom dali nejméně 180 až 200 korun. A tady vybereme takový česnek, jaký se nám líbí. Jen se musíme na chvíli hnout a pak ho nasušit,“ připomíná pan Kamil. Za deset minut už mají nasbíraných asi desetikilovou bedýnku. „Mohlo by to stačit na celou sezónu. Česnek milujeme, dáváme ho úplně do všeho, je to přírodní antibiotikum. Co máme nejradši? Krémovou česnečku, pomazánku nebo jen tak potřít topinky,“ bere si slovo paní Veronika.

A klady má samosběr pro obě strany. Pro zákazníky i pěstitele. „Má to pro mě několik obrovských výhod, ušetřím za pracovní náklady, nemusím nabírat brigádníky. Lidé si to sami očistí, ořežou a uskladní,“ vyjmenovává David Smetana. Česnek také prodá napřímo, nemusí tedy shánět odbyt v obchodech. Letošní úrodu zatím nechce odhadovat. „Obvykle sklízíme mezi pět a šesti tunami na hektar. Očekávám slabší úrodu, poslední měsíc nám tady nepršelo. Loni to bylo lepší,“ připomíná farmář z okrajové části Hradce Králové.

Brambory a cibule dozrají v září

Česnek patří k nejdražším plodinám. Krádeží přímo z pole se ale na Smetanově statku neobávají. „Snažíme se česnek dát proti statku, abychom ho měli na očích. Zatím musím zaklepat, věřím v poctivost lidí, protože nám to dá hodně starostí a práce,“ doufá David Smetana. Na svých polích pěstuje také zelí na krouhání, řepu, obilí nebo cibuli a brambory. Samosběr posledních dvou plodin přijde na řadu někdy po prázdninách.

