Hradec Králové /ROZHOVOR/ - Čínský výrobce telefonů s červeným květem ve znaku je jedním z největších a nejúspěšnějších výrobců mobilních telefonů. U nás tuto společnost z čínského Šen-čenu asi nejvíce proslavil v reklamě Jaromír Jágr. V budoucnu to však může být i student hradecké univerzity Vladislav Braha.

Ten se může stát budoucí hvězdou nejen české informatiky. Byl totiž mezi deseti studenty vybranými v rámci programu Seeds for the Future a navštívil její základnu v Číně.

Jste ve třetím ročníku Fakulty informatiky a managementu. Jak jste se o soutěži tohoto čínského gigantu dozvěděl?

Dozvěděl jsem se to přes mail a jednalo se o soutěž o stipendijní program Huawei.

Nakonec jste uspěl. Jak dlouho jste v Číně byl?

Z České republiky nás jelo deset. Já byl však jediný zástupce Univerzity Hradec Králové. Náš pobyt byl rozdělen do dvou částí. Jeden týden jsme poznávali čínskou kulturu a druhý byl už zaměřen přímo na již zmíněnou firmu.

Čím si vysvětlujete, že tato firma oslovila právě vás?

Možná to bude tím, že se o informatiku zajímám už od střední školy a tento obor je pro mě tím hlavním bez žádných přílepků.

Myslíte si, že díky této zkušenosti vás jednou vezme tento telekomunikační gigant pod svá křídla?

Ten projekt by měl však pokračovat dál. A jakmile se uvolní nějaká místa u nich, tak by mě mohli teoreticky kontaktovat. Ale v současné době nemají otevřený nábor. Pro nás to tím pádem zatím skončilo.

Je však nějaká možnost do budoucna, že se budete stěhovat do Číny?

No, tak to ještě nevím. Jejich kultura je od té naší dosti odlišná. I když vůči cizincům jsou milejší. A to hlavně ženy. Stalo se mi, že pár studentek se se mnou chtělo vyfotit. Ale nevím, kam do budoucna zamířím. Rozhodně však má Čína obrovský potenciál.

Zeptám se jinak. Je možnost, že některý z předních výrobců telefonů bude mít jednou telefon či aplikaci s vašim podpisem?

To možné je. Například právě Huawei má pobočky po celém světe. Ale ten hlavní vývoj je situován jen do Šen-čenu. Kdyby se tak chtěl člověk dostat této firmě takříkajíc pod kůži, musel by se přestěhovat do Číny.

Co vám tato zkušenost, i když krátká, dala?

Hlavně jsem viděl to zákulisí a bylo to fascinující. Navíc mi to trošku otevřelo oči a vidím, že telekomunikace jako taková má v sobě obrovský potenciál, kterému se však nedává příliš prostor v teoretické výuce. Druhá rovina je pak osobní. Myslím si, že se teď budu lépe prezentovat na trhu práce. A kdybych se chtěl tomuto odvětví věnovat i nadále, tak je to dobrý začátek.

A chcete?

Uvidíme. Teď je to u mě otevřená otázka. Hlavní teď je dostudovat.

Vrátím se k technologiím. V čem vidíte ten největší rozdíl mezi Evropou a Čínou?

Já bych to spíše vzal z pohledu České republiky. Tady nejsme určitě tak pozadu, ale Čína nás předbíhá v testování nových projektů. Například ve Smart City.

Co to je?

V podstatě chytré rozvržení města. Například jdete a nad vámi se rozsvěcují lampy. Nebo si můžete dopředu objednat parkovací místo. V rámci města zkouší Čína i chytré reklamy.

Co si pod tím má člověk vybavit?

Monitorují určitou oblast, kdo se tam v tu dobu vyskytuje. Například vědí, že kolem druhé hodiny vyzvedávají rodiče děti ze školky. A tak v okolí reklamu situují právě na rodiče a děti.

Myslíte si, že podobné vychytávky by se ujaly i v Hradci Králové?

Bylo by to hezké. Například ten systém chytrého parkování by tu mohl fungovat.