Cestáři potěšili malšovické občany. Silnici otevřou o měsíc dřív

Hradec Králové - „Konečně tu bude zase klid,“ oddechla si Věra Broučková z malšovické ulice Gollova, když se dozvěděla, že oprava nedaleké ulice Úprkova skončí o měsíc dříve, než stanovoval původní harmonogram. Ten počítal s tím, že bude silnice uzavřena od začátku srpna do 27. listopadu.

Konec objížďkám

„V neděli 15. října skončily práce na silnici. Ta teď bude sloužit řidičům v režimu předčasného užívání,“ uvedl technicko-obchodní náměstek SÚS Hradec Králové Jiří Koutník s dodatkem, že objízdné trasy pro řidiče skončí do konce týdne. Dělníci však na ulici Úprkova zůstanou. Po silnici totiž přijdou na řadu chodníky. „Ty se však již budou rekonstruovat za plného provozu,“ dodal Jiří Koutník.

Po celou dobu opravy silnice v Úprkově ulici byly objízdní trasy svedeny do jindy klidných uliček Gollova a Adolfa Doležala. „Ze začátku to dělalo trošku neplechu. Místním, kteří jezdili prakticky už poslepu, dělalo problém zvyknout si na změnu místního značení. kdy se ze dne na den změnily hlavní silnice na vedlejší. To tu bylo pár karambolů, ale jinak to bylo klidnější, než jsme se ze začátku obávali,“ zrekapituloval poslední týdny soused paní Broučkové Martin. I Věra Broučková se ze začátku obávala větších komplikací. „Nakonec to nebylo tak hrozné. I když ve špičkách se mnohdy ulice prostě přejít nedala,“ dodala žena, která se již těší na návrat do klidového režimu celé čtvrti, kterou kromě aut pendlovala i městská hromadná doprava.

„Zítra (úterý) v devět hodin ráno budou jednání přímo na místě stavby. Za nás tam půjde hlavní dispečerka. Teprve po tomto jednání budeme vědět, kdy se linky 11 a 17 opět vrátí na své původní trasy,“ uvedl vedoucí střediska hromadné dopravy hradeckého dopravního podniku Leo Sedláček. Nový úsek silnice je dlouhý přibližně půl kilometru a jeho vybudování stálo více než deset milionů korun. Velká nejistota však stále visí nad opravou dalšího úseku Úprkovy ulice - průtahem Malšovou Lhotou směrem na Běleč a Třebechovice pod Orebem. Ačkoli investor - Královéhradecký kraj - má do práce chuť, opravy brzdí letošní uzavření svinarského mostu.