Chátrající haly na okraji Hradce se konečně dočkají dostavby

/FOTOGALERIE/ Po šestileté pauze by měla ještě letos pokračovat stavba hal společnosti CTP u výpadovky na Ostravu na okraji Hradce Králové. Regionální ředitel společnosti David Chládek věří, že developer po doplnění všech podkladů v nejbližších dnech konečně získá stavební povolení. Hotovo by mělo být do konce letošního roku. Ještě v prvním čtvrtletí roku 2022 by se pak do hal měli nastěhovat první nájemníci.

Už více než šest let vypadají torza hal stejně, Už brzy by se to konečně mělo změnit. | Foto: Deník/Martin Patkoš

Nevzhledná torza rozestavěných skladovacích hal jsou už od roku 2015 tím prvním, co při vjezdu do krajského města vidí řidiči jedoucí od Ostravy. Před šesti lety totiž začal spor mezi společností CTP a Hradcem Králové a developer stavbu přerušil. Tehdy se totiž ukázalo, že firma začala haly stavět bez stavebního povolení. Dlouhý spor skončil k nevoli velké části Hradečanů o tři roky později smírem. Poté, co zastupitelé schválili dohodu s developerem, hovořil primátor Alexandr Hrabálek (ODS) o příslibu společnosti dokončit haly do konce roku 2019. Jenže ani na konci července 2021 se s dostavbou nezačalo a torza hal tak dál chátrají. Od středy můžete na očkování bez registrace na 10 míst v kraji Přečíst článek › To by se teď mělo konečně změnit. Podle informací Deníku už některé z hradeckých firem svým zaměstnancům oznámily, že se od března příštího roku stěhují právě do hal společnosti CTP. Její regio-nální ředitel potvrzuje, že věci se konečně začaly hýbat správným směrem. „Naplnili jsme všechny požadavky úřadů a pevně věřím, že už nebrání nic tomu, abychom ty haly dostavěli. Každým dnem očekáváme ze stavebního úřadu stavební povolení,“ řekl Deníku David Chládek. Ten o vývoji pravidelně informuje i hradeckého primátora. „Jsem informován, že mají konečně všechny formální náležitosti splněné. A mám nový příslib, že jakmile stavební povolení získají, tak začnou stavět,“ potvrdil Hrabálek. Hotovo má být do konce letošního roku Pokud opravdu všechno dopadne tak, jak primátor i sama společnost předpokládají, měly by práce začít už v následujících týdnech. „Je pro nás důležité, abychom ten projekt, který nám v Hradci dělá trochu ostudu, co nejdřív dokončili. Náš předběžný plán je mít ty haly dokončené do konce roku,“ uvedl Chládek. Součástí dostavby samotných hal bude i dopravní napojení ze Svinarské ulice. FOTO: Dostavba hal CTP vázne. Hotovo bude nejdřív za rok Přečíst článek › Veřejnosti se dostavba moc nelíbí Zatímco politici vyjádřili se snahou CTP dostavět haly nakonec souhlas, z veřejnosti zní spíš hlasy, že město mělo trvat na zbourání černých staveb. Vyjádřila se tak i většina respondentů v nedávné anketě Deníku. Několik z nich naráželo na to, že ne všem provinilcům, kteří začnou stavbu bez povolení, se měří stejným metrem. „Jako každý jiný stavebník měli možnost po opravě požádat o stavební povolení. Myslím si, že je lepší to torzo dostavět, než se s firmou s nejistým výsledkem soudit,“ uzavřel primátor. Historie hal CTP v Hradci Králové

Firma CTP začala haly na okraji Hradce Králové stavět na podzim roku 2014. Zhruba o půl roku později firma na několikátou výzvu úřadů stavbu zastavila. Ukázalo se totiž, že ačkoliv je stavba v souladu s územním plánem města a developer měl platné územní rozhodnutí, stavět začal bez stavebního povolení. Ostrý spor mezi CTP a radnicí, který vedl až k žalobě na město, se uklidnil v roce 2019. Firma se městu i jeho obyvatelům veřejně omluvila a v květnu 2019 uzavřela smír s hradeckou radnicí. V rámci dohody zaplatila městu 15 milionů korun, které radnice využila ke stavbě parkoviště u fakultní nemocnice. Od té doby se CTP snaží získat stavební povolení a haly dostavět.

