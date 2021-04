O tom, že hradecká radnice má zájem oba historické objekty zvelebit, se hovoří minimálně posledních 15 let. Minimálně stejně dlouho upozorňují na zoufalý stav obou objektů i památkáři. Jenže někdejší plán na vytvoření jazzového klubu v Pivovarské flošně v sousedství hradeckého koupaliště, které bylo pojmenováno právě podle pevnostních objektů, ale vzal už dávno za své. A vleče se i rekonstrukce Pajkrovy flošny.

Společnou vůli opravit flošnu vedle hasičského stadionu dává už 10 let najevo město Hradec Králové, Královéhradecký kraj a Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy. Teď to vypadá, že se aspoň tento objekt skutečně rekonstrukce dočká. Vzniknout by v něm mělo networkingové centrum.

Schválením memoranda všechny strany vyjadřují zájem na tom, aby projekt byl realizován a mohl svými aktivitami přispět k rozvoji inovačního prostředí v kraji i kontaktům mezi univerzitní, vědeckou výzkumnou sférou a sférou aplikační. Memorandum už v březnu schválili městští zastupitelé, stejný krok teď čeká i krajské zastupitele. Chystá se už také vypsání zakázky na projektování.

„Samotná rekonstrukce by mohla být zahájena po získání stavebního povolení nejdříve v průběhu roku 2023,“ řekla Deníku mluvčí magistrátu Kateřina Šmídová. Předpokládaný rozpočet projektu je téměř 71 milionů korun bez DPH. Všichni partneři přitom doufají v zisk výrazné dotace z operačního programu ITI.

Zatímco Pajkrova flošna se rekonstrukce snad už brzy dočká, Pivovarská flošna zřejmě nadále zůstane v neutěšeném stavu. „V minulosti existovalo několik záměrů, jak využít objekt Pivovarské flošny, žádný z nich ale nyní na městě neleží,“ uvedla Šmídová. Na kulturní památce tak provádí jen základní údržbu technické služby.

Pajkrova a Pivovarská flošna – významný kus hradecké historie



Obě flošny byly postavené v druhé polovině 18. století v rámci stavby královéhradecké pevnosti. Společně s nimi existovala ještě flošna třetí, na místě dnešního Ulrichova náměstí, ta se však nedochovala. Původně byly objekty obehnány příkopem a vstup byl možný jen přes dřevěný most. Flošny mají téměř čtvercový půdorys se zkosenými nárožími o rozměrech cca 25 × 25 metrů a výšce téměř šest metrů. V každém objektu je celkem pět místností. Po zrušení hradecké pevnosti byl příkop zasypán a okolní hradby odstraněny. Od té doby sloužily flošny jako skladiště či garáže.