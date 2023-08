„Chtěl jsem se podívat na odečet hladiny vody u jezu a uviděl jsem, že je tam ve vodě nějaká paní,“ vypráví třináctiletý Tomáš Benisch. Trojice kamarádů stojí nad hučícím jezem v Lučicích, části Chlumce nad Cidlinou, a vzpomíná na dramatické události.

Kluci všeho nechali, přeběhli most. „Paní nám říkala, že jí tam spadl, nebo skočil pes a že na něj nedosáhla, tak za ním šla do vody,“ rozvíjí příběh Petr Drahokoupil. Nejstaršímu z chlapců je dnes 14 let. „Táhlo ji to pod jez a zoufale se držela zídky nad ním,“ vyprávějí chlapci společně. Válec jezu byl v tu dobu zdvižený a voda podtékala pod ním. Hrozilo, že ženu i se psem vtáhne do smrtelné pasti.

Třetím z party je Zdeněk Šolta, s jedenácti lety je z trojice nejmladší. Na začátku května kolem páté odpoledne byla voda v říčce notně studená. „Bylo sice sluníčko, ale žena byla celá bílá, podchlazená a z brady jí tekla krev,“ popisuje Petr Drahokoupil.