„Pokud budou dvě herny v našem městě zachovány, což záleží na jejich provozovatelích, mohlo by město inkasovat do rozpočtu okolo 5 milionů ročně,“ říká bývalý starosta města Miroslav Uchytil.

Herna je otevřená každý den od 10 hodin dopoledne do tří do rána. Chlumec má pět a půl tisíce obyvatel a dvě herny. Obě jsou v centru zhruba 300 metrů od sebe.

Jenže většina zastupitelů poměrem 13 ku 6 byla pro zrušení zákazu. „Na zastupitelstvu jsme diskutovali také o závislosti na hernách. Přesto tohle rozhodnutí ctím a je to pro mě uzavřená záležitost,“ dodává chlumecký starosta Kárník, který stojí v čele města od loňského podzimu. Po volbách se z třetiny změnilo složení zastupitelstva.

Loni město získalo do svého rozpočtu z hazardních her 16, 8 milionu korun. Za posledních devět let pak celkem 91 milionů. Teď je ve dvou chlumeckých hernách 70 herních zařízení. „Tento překvapivý zisk pro město nevygenerovaly ty dvě zbylé herny. Je to proto, že je vše centrálně přepočítáváno právě na počet zařízení a neskutečně velké zisky produkují bohaté velké herny a kasina v pohraničí a velkých městech,“ vysvětluje bývalý starosta města Miroslav Uchytil, dnes zastupitel a člen investiční komise města.

Právě on je jedním z těch, kteří názor na zákaz heren po dvou letech změnil. „Pokud budou dvě herny v našem městě zachovány, což záleží na jejich provozovatelích, mohlo by město inkasovat do rozpočtu okolo 5 milionů ročně,“ připomíná citelný příjem do pokladny Miroslav Uchytil.

Konsolidačním balíčkem se totiž mění pravidla pro přerozdělování příjmů z hazardu a města a obce dostanou méně.

Miroslav Uchytil změnil názor i proto, že se obává avizované hospodářské krize a propadu příjmů města: „V letech 2008 až 2011 nám téměř nezbývaly finance na investice. Ty již vybrané peníze z hazardu šly na podporu investic do školství, kultury, městských bytů, podpory sportu a podobně.“

Podle bývalého starosty se s tím, jak stát bojuje proti hazardu, situace zlepšila. „Pro vstup do stávajících kamenných heren, které zbyly, je povinná registrace, lustrování bonity klienta, je kontrolovaná případná insolvence a podobně,“ argumentuje Miroslav Uchytil.

Podobná byla argumentace i dalších chlumeckých zastupitelů, kteří hlasovali pro zrušení zákazu heren. Mnohem víc peněz než dřív prý lidé prohrávají na internetu. „Domnívám se, že i v našem malém městě ty dvě kamenné herny časem skončí kvůli nerentabilitě a nebude mi to vadit. Zavřením dvou zbylých nevýznamných kamenných heren u nás ve městě se nic nevyřeší,“ myslí si Miroslav Uchytil. Podle něj by měl hazard důsledněji potírat hlavně stát.

