Město Chlumec nad Cidlinou věnuje 0,4 litru dezinfekce Anti-COVID všem domácnostem hradícím si svoz odpadu v Chlumci nad Cidlinou, Kladrubech, Lučicích a Pamětníku.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Dezinfekce je k vyzvednutí v Klicperově domě tento týden až do čtvrtka 9. dubna vždy od 8 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin.