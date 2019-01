Chlumec nad Cidlinou – Mává mrtvou myší, křičí, volá ho, zkouší všemožné. Jenže Čárlí pořád sedí na větvi. Ani se nehne. „Čárlí, pojď," snaží se sokolník přivábit káni, kterou vypustil. Jenže. Nic. „No, jednou se vrátil za čtrnáct dní," usměje se muž s copem.

Čárlí je dravec, jedna z atrakcí sobotní akce na zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Právě tady začíná sezona, ročník 2012, a je potřeba nalákat návštěvníky.

Čárlí se nakonec nevrátí, tedy než skončí první vystoupení sokolníků. Možná sedí na majestátní borovici, kde se v klidu (a bez zájmu o okolí) uvelebil, ještě dnes…

Uprchlá káně však není jedinou zajímavostí. Samozřejmě, jste na zámku v Chlumci, v sídle rodu Kinských. Proto nemohou chybět koně z jejich stájí. Ušlechtilá zvířata – což pozná i naprostý laik – se předvádějí na nevelkém prostoru. Drezúra, k tomu souhra s loveckými psy. No, neřekli byste do bíglů, jak mohou být poslušní. Z očí jim kouká spíš rošťačení. Jenže tak to není, perfektně poslouchají „šéfku" jedoucí na koni.

Další část programu se jmenuje Zrcadlo. Osoby a obsazení: dva bělouši a mamka s dcerou. Jdou proti sobě, dělají stejné věci. „Ale já jsem ho vůbec nemohla na začátku srovnat," stěžuje si juniorka. Nakonec se to neprojeví.

„Fanoušci" jsou nadšení, je to opravdu show. Přispějí i tradiční obyvatelé zámku – tedy pávi. „To je velká slepice," říká dvouletá Viktorie mamince. Ta „velká slepice" nakonec ovlivní i uprchlou káni Čárlí. „Je to konkurence," vysvětlí sokolník.

Zámek Karlova Koruna je tedy ve vší parádě zase otevřen. Navíc se stal součástí nového projektu nazvaného Otevřte 13. komnatu. Ten spojuje putování po deseti zámcích v Čechách. Třeba se tam někde objeví Čárlí…