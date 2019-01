Chlumec nad Cidlinou – Staré kabiny na chlumeckém fotbalovém hřišti padly. V červenci příštího roku se všechny týmy od nejmenších po nejstarší přesunou do nového. Stěhovat se tak například bude i Pavel Pilař, bratr českého reprezentanta Václava Pilaře.

Vizualizace tribuny a kabin pro fotbalový areál v Chlumci nad Cidlinou. Zpracoval ji architekt Jan Zima z Chlumce, který areál navrhoval. | Foto: vizualizace J. Zimy

Výstavba nového zázemí vyjde město zhruba na 15,5 milionu korun a připočítat se ještě bude muset asi 350 tisíc korun na vybavení interiéru – skříňky, lavičky či místnost pro sudí.

„Kabiny a celé zázemí byly v havarijním stavu. Už nemělo cenu s tím něco dělat. Příliš nepomohly ani letošní povodně, byla to hrůza. Jsme spokojeni, že budeme mít novou a lepší budovu. Navíc jsme se dozvěděli, že kabiny budou nad úrovní terénu, takže nám alespoň povodně nehrozí," říká Martin Firbacher, trenér chlumeckých mužů, kteří hrají krajský přebor.

Plac z vyvýšeniny bude jako na dlani

„Ano, to mohu potvrdit. Kabiny, tribuna a celé zázemí budou stát sto padesát centimetrů nad původním terénem, na takové malé vyvýšenině. To budou mít diváci z tribuny plac jako na dlani. Navíc to byla jedna z podmínek Povodí Labe v tomto území," uvedl Miroslav Uchytil, starosta města.

Bez dotací: Náklady hradí radnice

Jak dodal, při výstavbě se musejí obejít bez dotací. „Celou stavbu budeme hradit z vlastního rozpočtu. Na dotace jsme nedosáhli, i když jsme o ně žádali několikrát. Ještě štěstí, že se změnilo rozpočtové určení daní, takže se nám zvýšil přísun peněz. Můžeme si dovolit pustit se i do takových rozsáhlých investic. Není žádná maličkost dát dohromady 15,5 milionu korun," tvrdil Uchytil.

Stavbu dokončí do příštího léta

Ještě než začne zima, chtějí mít hotovou hrubou stavbu. V zimě by se pak daly dělat dílčí práce. Na jaře, jakmile to počasí dovolí, budou pokračovat. „Rádi bychom, aby se v létě již hráči přestěhovali do nového, počítáme s červencem," říká starosta.

Nepohodlí snad fotbalisté snesou

„Máme tři hřiště a dál se na nich hraje. Jen s jednou výjimkou, to jsme byli v Převýšově," doplňuje Martin Firbacher.

Jak potvrdil běžně se v Chlumci hraje i trénuje, zázemí našli v sousedním areálu kempu a koupaliště.

„Výhodou je, že je to kousek a všichni tu mají k dispozici jak sprchy, tak sociální zařízení. Ale myslím, že kluci snad trochu toho nepohodlí snesou. Navíc s vyhlídkou, že nově postavené kabiny budou pro každé mužstvo a dvakrát větší než ty původní. Dokonce se počítá s klubovnou, kde by mohl být v budoucnosti i malý bufet. Bude zde zkrátka vše, co by v každém areálu pro fotbalisty mělo být," popisuje starosta Uchytil.

Navíc když budou mít nové kabiny, mohou tu organizovat soustředění pro ostatní. Kemp, který s fotbalovým areálem sousedí, se k tomu sám nabízí. I s tím, že jsou tu od letošního roku nové a moderní chatky a další přibudou.