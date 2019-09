Jako každý rok, i letos pořádá v září ZO Českého svazu chovatelů Třebechovice pod Orebem ve svém chovatelském areálu okresní výstavu králíků, drůbeže a holubů obohacenou o speciální výstavu Klubu chovatelů českých hus.

ilustrační foto | Foto: archiv

V sobotu 21. září je výstava otevřena od 8 do 17 hodin, v neděli 22. září od 8 do 12 hodin. „ZO ČSCH Třebechovice v letošním roce slaví 90 let od založení, přičemž speciálku hus tu máme od roku 1991,“ říká předseda organizace Jiří Bartoš. Letos je vystaveno přes 900 zvířat, z toho 210 králíků, 200 holubů a zbytek je drůbež.