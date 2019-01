Hradec Králové – Bílý dům v klidné vilové čtvrti na Novém Hradci se stal útočištěm lidí, které většina společnosti vnímá jako „odlišné“.

Mentálně postižené ženy a muže tu najdete žít pod jednou střechou v domě obklopeném zelení. Právě tam totiž oblastní spolek Českého červeného kříže provozuje chráněné bydlení s názvem DaMPi. To v pátek otevřelo své dveře všem, kteří měli zájem podívat se, jak to v takovém netradičním domě chodí.

Roli průvodců si vzali za svou sami klienti chráněného bydlení. Pepa, podle trička soudě velký fanoušek F1, se pochlubil zahradou, o kterou se stará střídavě s ostatními. Kateřina nám zase ochotně ukázala svůj pokojíček i společenskou místnost v domě. Vše se odehrávalo za doprovodu asistentek, které v DaMPi pomáhají.



V současné době tu jsou dvě stálé zaměstnkyně, další dvě dívky pomáhají jako brigádnice. Jednou z nich je i Lucie Rechtoriková. „Chráněné bydlení DaMPi funguje už dva roky, přesto o něm ví jen málokdo. Proto jsme se rozhodli udělat den otevřených dveří,“ říká jednadvacetiletá Lucie.



„Takové zařízení je opravdu velmi potřebné a užitečné. Klienti zde žijí běžným životem, sami si vaří, uklízejí a také se věnují svým koníčkům. DaMPi nyní obývají dvě ženy a čtyři muži, v dohledné době se plánuje rozšíření ubytovací kapacity.“

„Dřív jsem putoval mezi azyly i ústavy. Teď jsem našel domov“

Vaří, perou, uklízejí, jezdí na výlety a baví se. Žijí normálním životem. Jen s malou asistencí.



Rozzářené oči a pusa od ucha k uchu, přesně takhle vítal návštěvníky dne otevřených dveří chráněného bydlení DaMPi třiatřicetiletý Pepa Horáček.



Od pěti let putoval po dětských domovech a ústavech, v dospělosti nacházel útočiště v azylových domech. Až tady našel to, co hledal, klidný a spokojený domov. „Žiju tady od listopadu a líbí se mi tu. Jsem vyučený zahradník, takže se starám se o zahradu, zalévám kytky a dělám, co je potřeba,“ říká Pepa a hned nás zve dál. S pýchou ukazuje „svůj“ domov a otevírá všechny dveře. „Tady máme záchod, dneska moc krásně voní. A je čistý!“



Přestože Pepa není na světě zcela opuštěný, na návštěvu sem, do DaMPi, za ním nikdo nejezdí. Když mluví o své rodině, je to jediná chvilka, kdy je v jeho hlase slyšet smutek. „Můj táta strašně pije, pořád má chuť na rum a na pivo. A máma je nezvěstná, už jsem ji dlouho neviděl. Chybí mi a chtěl bych ji najít.“



Podobných lidských příběhů je v hradeckém chráněném bydlení k zaslechnutí víc. Mezi nimi i takové, díky kterým šestice lidí s mentálním postižením mohla najít nový domov.



Modré šaty s bílými puntíky a kostkované bačkůrky si na slavnostní den oblékla další z obyvatelek DaMPi Kateřina Formanová. Pro ni je bílý dům na novém Hradci domovem nejdelší čas.



„Já jsem tu dřív bydlela s maminkou. A ona než umřela, si přála, aby z našeho baráčku bylo chráněné bydlení.“



Sen Kateřininy maminky se vyplnil v únoru 2008. Spokojená je i Katka. „Moc se mi to tu líbí a jsme tady všichni kamarádi.“



KLÁRA NĚMEČKOVÁ