Na chřipku umřel v kraji jeden člověk. O covidu se řada lidí vůbec nedozví

Nejvíce nemocných akutními respiračními infekcemi a chřipkou je v současnosti na Hradecku, nejméně na Náchodsku. Chřipka vedla v Královéhradeckém kraji v aktuální sezóně zatím k jednomu úmrtí.

Nejvíce nemocných je mezi dětmi do 5 let a ve věkové skupině 15 až 24 let. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock