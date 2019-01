Královéhradecko - Nejvíce nemocné jsou na Hradecku malé děti do pěti let. Za nimi podle statistiky následují pacienti do čtrnácti let.

Ilustrační foto | Foto: AMI Communications

V uplynulém týdnu na Hradecku došlo k nevyššímu poklesu nemocnosti s akutními respiračními infekcemi a chřipkou v Královéhradeckém kraji, a to o 26,1 procenta. Znamená to, že nyní připadá 1605 pacientů na sto tisíc obyvatel. Předešlý týden to ještě na Hradecku bylo 2172 nemocných v přepočtu na sto tisíc obyvatel.

„Situaci ve výskytu respiračních infekcí a chřipky hodnotíme jako vrcholící epidemický výskyt s náznakem poklesu. To dokládá i zvýšený počet komplikací, pokračuje nárůst klinicky závažných případů onemocnění chřipkou. Další pokles nemocnosti lze předpokládat v příštích týdnech, protože prázdniny pokračují v jiných okresech,“ konstatovali v týdenním souhrnu pracovníci Krajské hygienické stanice v Hradci Králové.

Nejvíce nemocných je stále mezi dětmi do pěti let. V tomto týdnu ošetřili lékaři 4607 malých pacientů v přepočtu na sto tisíc obyvatel. Oproti období předešlého týdne je to pokles o více než tisíc nemocných, protože tehdy bylo hlášeno 5789 pacientů.

Podobně se situace vyvíjí u starších dětí a mladých do čtyřiadvaceti let. Například dětí od šesti do čtrnácti let je nyní jako nemocných v evidenci 3404 v přepočtu na sto tisíc obyvatel, v předešlém týdnu to bylo dokonce 5308 nemocných. Více než dva tisíce nemocných je také ve věkové skupině od patnácti do čtyřiadvaceti let, a to 2117 nemocných.

Proto platí zákaz návštěv v novobydžovské nemocnici, Domově důchodců v Hradci Králové a na některých odděleních Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Než se na návštěvu za blízkými vydáte, raději se informujte, zda je stop návštěvám zrušen.

