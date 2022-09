„To je OHV?“ překvapila fundovanou otázkou zhruba padesátnice majitele černé aerodynamické Tatry 87 na uspořádání ventilových rozvodů mohutného osmiválce. „Je to krása. Ještě je pamatuji jako holka na silnici,“ rozplývala se paní Jana u zvednuté kapoty motoru z roku 1940 a hned zamířila k dalším krasavcům na čtyřech kolech.

Veteránů se do centra Hradce sjely desítky a nadšeně je okukovaly stovky lidí od dětí až po nejstarší generaci. Auta byla k vidění vyrobená v Evropě i Americe „Přihlášených je 45 auťáků. Většin z nich je vyrobená do roku 1945 a nejstarší je Buick z roku 1908. Z takových vzácností bych zmínil například šestikolovou Tatru 26/30, šestiválec Walter, Ford T. Těžko vybírat. Jsou tady majitelé z celé republiky, ale i ze zahraničí,“ rozhlíží se po záplavě železa, chromu, kůže a dřeva místopředseda hradeckého Veterán Car Clubu a prezident už 20. ročníku Veteran Rallye Zdeněk Kubizňák.

Hned vedle zářivě rudého hasičského Mercedesu hlavně děti zaujaly repliky veteránů. Mimo jiné šlapací autíčka vyrábí pro svoji potěchu ze solidního plechu Stanislav Plachý: „Původně jsem je dělal podle aut, co mám doma. Třeba tohle je poštovní Tatra 12 z roku 1931,“ a muž žijící v Ličně na Rychnovsku hned rozdělává plachtu na korbě malého valníčku, která ukrývá benzinový motor ze sekačky a startuje, čímž okamžitě přiláká několik diváků a následuje smršť otázek.

Důkazem toho, že veterán nemusí mít krásný lak a chromy třpytící se na slunci, pak je Praga Alfa Vladimíra Martinka z roku 1928. Za čelním sklem má mezi fajnšmekry ceněnou cedulku s nápisem původní stav. „Všechno má téměř tak, jak sjela z linky. Včetně laku. Dělali jsme na tom jenom provozní úpravy. Je velká vzácnost, první šestiválec, který firma udělala,“ říká hrdě 77letý Vladimír Martinek z Týniště nad Orlicí. Například rezervy na boku kapoty ještě nesou logo zlínské firmy. „Baťovky už mám jenom jako rezervy, loni jsem kola přezul, už to nezaručovalo bezpečnost,“ usmívá se senior.

Na sobě má přitom uniformu poručíka četnictva. Miluje totiž nejen stará auta, ale je také členem klubu vojenské historie Stráže obrany státu. „Tenhle model používaly za první republiky armáda, policie a právě i četnictvo,“ vysvětluje historickou souvislost Stanislav Martinek. Praga je jeho srdcovka. První měl jako rodinné auto už v roce 1969. „Pak jsem se stal členem pražského Praga klubu, nasáklo mě to a už jsem u toho zůstal. Svého času jsem jich měl šest. Pragovky jsou prostě moje vášeň a po několika peripetiích a výměnám mi zbylo tohle vozidlo,“ vzpomíná opřený o zelenou krásku starou 94 let zakládající člen hradeckého klubu milovníků veteránů.

O půl třetí pak pan Martinek stejně jako ostatní veteránisté svoji Tatru natočí a loučí se Hradecem do sametového předení řadového šestiválce: „Pohodově s tím jedu tak padesátkou. Alfa už má čtyřstupňovou převodovku, je to prostě lahoda. Ročně najedu na podobných akcích kolem tisíce kilometrů.“ Z centra Hradce Králové se pak kolona vydala do letoviska Studánka u Rychnova na Kněžnou, kde čtyřdenní setkání veteránů v neděli skončilo.